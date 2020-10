Donderdagavond staat Standard voor zijn eerste wedstrijd in de poulefase van de Europa League tegenover Rangers. Bij de Schotten wordt het vooral uitkijken naar aanvaller Alfredo Morelos, die zowel op als naast het veld van zich laat horen.

Alfredo Morelos maakte zijn debuut in zijn geboorteland Colombia bij Deportivo Independiente Medellín. Daarna ging het richting HJK Helsinki in Finland, waar hij in 2016 tekende. Een jaar later vertrok de 24-jarige spits alweer uit Scandinavië om een nieuw avontuur in Schotland bij Rangers te starten en ondertussen wordt hij aanzien als een van de beste spitsen uit de Schotse Premiership. Na 100 wedstrijden zit de Colombiaanse international al aan 47 goals, wat hem een contractverlening tot 2023 opleverde. In 2019 werd hij zelfs uitgeroepen tot Speler van het Jaar door de supporters van Rangers.

...

Alfredo Morelos maakte zijn debuut in zijn geboorteland Colombia bij Deportivo Independiente Medellín. Daarna ging het richting HJK Helsinki in Finland, waar hij in 2016 tekende. Een jaar later vertrok de 24-jarige spits alweer uit Scandinavië om een nieuw avontuur in Schotland bij Rangers te starten en ondertussen wordt hij aanzien als een van de beste spitsen uit de Schotse Premiership. Na 100 wedstrijden zit de Colombiaanse international al aan 47 goals, wat hem een contractverlening tot 2023 opleverde. In 2019 werd hij zelfs uitgeroepen tot Speler van het Jaar door de supporters van Rangers. Deze zomer kwam er interesse van Lille, Fiorentina, Brighton, Sevilla en zelfs PSG. Door heel Europa was de Colombiaan dus gegeerd. Toch leek Morelos heel dicht bij een transfer naar het Qatarese Al Duhail te staan, waar hij evenwel zou worden uitgeleend aan PSG. Maar uiteindelijk bleef de spits gewoon in Schotland, waar hij het grootste vertrouwen krijgt van coach Steven Gerrard. El Buffalo, zoals zijn bijnaam luidt in Schotland, zal in het oog moeten gehouden worden door de Standardverdedigers, want de Europa League is Morelos' favoriete competitie. Hij scoorde namelijk al 24 keer in 41 wedstrijden, waarvan weliswaar 16 in 27 kwalificatiewedstrijden. Bovendien is hij de eerste speler van Rangers die in vier opeenvolgende Europese wedstrijden wist te scoren. Dit jaar heeft hij al twee treffers op de teller staan in de kwalificaties. Maar Morelos laat zich ook opmerken door zijn niet al te voorbeeldige gedrag op het veld. In Schotland staat hij bekend om zijn gekke acties en talrijke woede-uitbarstingen in de laatste drie seizoenen. Sinds zijn aankomst in 2017 kreeg de Colombiaan al 48 gele en 7 rode kaarten, tot grote frustratie van zijn coach die zijn goeie spits in het gareel probeert te houden.Het merendeel van zijn rode kaarten komen door domme acties, zoals die keer dat hij zijn doelpunt vierde door de supporters van de tegenstander te gaan jennen. En ook zijn actie tegen grote vijand Celtic vorig seizoen zorgde voor heel wat polemiek. Nadat hij door een twee gele kaart, na een schwalbe, van het veld werd gestuurd daagde hij de andere supporters uit door met zijn vinger over zijn keel te gaan. Zijn club verdedigde hem daarna wel door te stellen dat Morelos reageerde op racistische uitlatingen.En ook in de Old Firm Derby van dit weekend liet Morelos zich van een mindere kant zien, want hij sloeg op het achterhoofd van een van de Celticspelers. Als de scheidsrechter het had opgemerkt, had Morelos mogen gaan douchen, maar de Colombiaan had het geluk aan zijn zijde.Morelos zorgt niet enkel bij de tegenstanders voor frustraties, maar ook bij zijn eigen supporters, zoals het geval was in maart van dit jaar. Gerrard had hem namelijk niet in de selectie gehaald voor een bekerwedstrijd omdat de club hem had gestraft voor zijn onvoorbeeldig gedrag. Enkele dagen ervoor had de club hem namelijk toestemming gegeven om terug te keren naar Colombia om familiale redenen, maar hij was niet terug op de dag dat de club hem terug wilde zijn. Daarom werd hij geschorst en verloor Rangers die wedstrijd uiteindelijk met 1-0.Standard zal dus zeker zijn handen vol hebben met het 'enfant terrible' van Rangers. En dat zonder Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako, die uitvielen na een positieve coronatest. Het is voor de verdedigers misschien ook wat hopen dat Morelos zijn hoofd niet bij het spelletje kan houden.Leandro Thibaut