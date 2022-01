Algerije deed geen beroep op duivelbezweerder tijdens Afrika Cup: 'Vertrouwen in spelers en hun kwaliteiten'

De Algerijnse voetbalfederatie ontkent dat er een beroep gedaan werd op een duivelbezweerder om de Woestijnvossen aan betere resultaten te helpen op de Africa Cup in Kameroen. "We veroordelen en betreuren de geruchten daarover", postte de federatie dinsdagavond op zijn site. "De spelers blijven vertrouwen op hun talent, karakter en al het werk dat is verricht."

© Belga Image/AFP