De Iraanse oud-voetballer Ali Daei heeft Cristiano Ronaldo via Instagram gefeliciteerd met het evenaren van zijn wereldrecord. De Portugese superster maakte twee doelpunten in de laatste groepswedstrijd van het EK tegen Frankrijk (2-2) en voerde zijn totaal daarmee op naar 109 goals voor Portugal, een evenaring van het record van Daei.

'Mijn felicitaties aan Cristiano, die nu één goal verwijderd is van het verbeteren van het internationale doelpuntenrecord bij de mannen', schrijft de 52-jarige Iraniër bij een foto van Ronaldo. 'Het maakt me trots dat deze indrukwekkende prestatie wordt geleverd door Ronaldo - een groot voetbalkampioen en een zorgzame humanist, die over de hele wereld mensen inspireert.'

Daei had al eerder de hoop uitgesproken dat zijn record ooit zou worden verbroken door Ronaldo. Hij schaart de Portugees bij de drie beste voetballers ooit, samen met de Argentijnen Diego Maradona en Lionel Messi.

Volgens de officiële cijfers maakte Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tussen 1993 en 2006 zijn 109 doelpunten in 149 interlands.

De 36-jarige Ronaldo speelde woensdagavond in Boedapest zijn 178e interland voor Portugal, dat zondag in de achtste finales de Rode Duivels partij geeft.

'Mijn felicitaties aan Cristiano, die nu één goal verwijderd is van het verbeteren van het internationale doelpuntenrecord bij de mannen', schrijft de 52-jarige Iraniër bij een foto van Ronaldo. 'Het maakt me trots dat deze indrukwekkende prestatie wordt geleverd door Ronaldo - een groot voetbalkampioen en een zorgzame humanist, die over de hele wereld mensen inspireert.'Daei had al eerder de hoop uitgesproken dat zijn record ooit zou worden verbroken door Ronaldo. Hij schaart de Portugees bij de drie beste voetballers ooit, samen met de Argentijnen Diego Maradona en Lionel Messi. Volgens de officiële cijfers maakte Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tussen 1993 en 2006 zijn 109 doelpunten in 149 interlands. De 36-jarige Ronaldo speelde woensdagavond in Boedapest zijn 178e interland voor Portugal, dat zondag in de achtste finales de Rode Duivels partij geeft.