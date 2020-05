Het Duitse voetbal kan als voorbeeld fungeren voor andere landen en sportdisciplines.

Het was BBC Online dat het al een week geleden mooi omschreef: 'all eyes on Germany'. Zelfs aan de andere kant van het Kanaal zullen ze vandaag met meer dan gewone belangstelling de uitkomst van de vergadering van bondskanselier Angela Merkel met de zestien minister-presidenten opvolgen. Want er wordt een beslissing verwacht over het verder verloop en de herstart van de eerste en tweede Bundesliga.

Ook The New York Times riep de Duitse voetbalcompetitie ondertussen al uit tot 'graadmeter'. Een politiek besluit om de bal weer te laten rollen, zo stelt de belangrijkste Amerikaanse krant, zou 'in de hele voetbalwereld en daarrond vooral veel twijfel zaaien'.

De Duitse koepelorganisatie van de 36 betrokken profclubs DFL heeft alvast op donderdag 7 mei een ledenverzameling georganiseerd, waarbij CEO Christian Seifert alles grondig wil analyseren. En bij een positieve evaluatie graag ook al een termijn wil kleven op een nieuw speelschema.

Voorzichtig hoopvol, zo wordt de stemming momenteel omschreven. Na een gedwongen pauze van twee maanden zou 15 mei als meest realistische datum naar voor zijn geschoven, met daarbij de verplichting om alle duels af te werken achter gesloten deuren én dus zonder publiek. Geisterspiele, zoals dat zo mooi in het Duits klinkt.

Tien positieve gevallen bij de 1724 tests van spelers en begeleiders werden er opgetekend bij de 36 profclubs de afgelopen weken. Drie bij FC Köln (twee profs en een kinesist, die meteen veertien dagen in quarantaine werden geplaatst) kwamen snel in de openbaarheid, maar ook de positieve afnames bij de tweedeklasser FC Erzgebirge Aue en Dynamo Dresden (telkens 1 persoon) zorgden voor vernieuwde onrust.

'Ons uitgangspunt van gedwongen voorzichtigheid bewees zijn nut', oordeelt minister van Gezondheid Jens Spahn. 'Het kan als voorbeeld dienen voor andere profsportbranches. Maar dan moet het wel strikt worden nageleefd.'

Daarom was het volgens hem ook zo belangrijk dat Hertha BSC de schaamteloze Ivoriaan Salomon Kalou voor onbepaalde tijd schorste nadat de 34-jarige spits een provocerende video maakte met zijn smartphone en alle veiligheidsvoorzieningen negeerde. 'Ik hoop dat ondertussen iedereen goed begrijpt waar het hier om gaat.'

