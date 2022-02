Alle sportevenementen zijn gedurende een maand in Oekraïne opgeschort. Dat maakte het Oekraïense ministerie van Sport donderdag bekend nadat de noodtoestand in het land werd afgekondigd.

De komende dertig dagen zal er geen enkele sportmanifestatie georganiseerd worden.

Onder meer de nationale voetbal- en atletiekbonden gaven eerder al aan al hun activiteiten op te schorten.

Voetbalclubs als Zorya Loegansk en kampioen Sjachtar Donetsk zijn afkomstig uit gebieden die al sinds 2014 gecontroleerd worden door pro-Russische separatisten. De clubs trainen en spelen zo al verschillende jaren niet meer in hun thuisbasis. Zorya Luhansk is verhuisd naar Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Shakhtar speelt al verschillende jaren in hoofdstad Kiev.

De deelname van de nationale teams van Oekraïne aan internationale sportcompetities werd niet geannuleerd.

Champions League-finale

De Europese voetbalbond UEFA houdt vrijdagvoormiddag om 10 uur een 'buitengewone vergadering' van het Uitvoerend Comité naar aanleiding van de inval van Russische troepen donderdag in Oekraïne.

De organisatie van de Champions League-finale (28 mei) in Sint-Petersburg zal één van de hoofdpunten van de vergadering zijn. De UEFA staat onder druk om de finale weg te halen uit Rusland.

Het Europees Parlement heeft die vraag intussen al aan de UEFA gesteld. Het deed ook een oproep om alle banden met gasmagnaat Gazprom door te knippen. Gazprom is een van de belangrijkste sponsoren van de UEFA. Het bedrijf sponsort onder meer de Champions League en het EK van 2024 in Duitsland.

Conflict in Oekraïne

Russische troepen vielen eerder op de dag Oekraïne binnen. Volg het nieuws over het conflict in Oekraïne in deze liveblog.

