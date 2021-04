De 55 lidstaten van de Europese Voetbalconfederatie UEFA hebben een gezamenlijke verklaring goedgekeurd, waarin ze de mogelijke oprichting van de Super League unaniem veroordelen.

'Wij zijn het Europese voetbal, niet zij', vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag in het Zwitserse Montreux als afsluiter van het UEFA-congres. 'Wat er ook zal gebeuren, voetbal zal altijd zorgen voor vreugde en emotie. Voetbal is passie, geen hebzucht.' De volledige verklaring zal later gepubliceerd worden door UEFA.

'Wij zijn het Europese voetbal, niet zij', vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag in het Zwitserse Montreux als afsluiter van het UEFA-congres. 'Wat er ook zal gebeuren, voetbal zal altijd zorgen voor vreugde en emotie. Voetbal is passie, geen hebzucht.' De volledige verklaring zal later gepubliceerd worden door UEFA.