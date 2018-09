'Alleen echte topspelers hebben controle over hun carrière'

T he place to beer, een brasserie in het pittoreske stadscentrum van Rijsel, is even the place to be wanneer Fabrice N'Sakala en Maxime Colin hun collega-voetballer Marcel Tisserand tegen het lijf lopen. Tisserand en N'Sakala zijn ploegmaats bij de Congolese nationale ploeg en er worden vanzelfsprekend enkele nieuwtjes en welgemeende handshakes uitgewisseld. 'Mag ik jou aan monsieur Tisserand voorstellen? Speler van Wolfsburg.' N'Sakala voert zijn showtje op, Colin kijkt de scène geamuseerd aan. En zo zal het hele interview verlopen: N'Sakala die de lachknoppen bedient en Colin die voor de ernstige noot zorgt. De brothers from another mother vullen elkaar perfect aan.

