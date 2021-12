Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Frédéric Vanheule heeft het deze week over het fenomeen Jonathan David bij Lille OSC.

Terwijl de meeste van zijn ploegmaats bij Lille OSC dit seizoen uitblinken door een gebrek aan regelmaat schittert de kwikzilveren Jonathan David (21) bij de Noord-Fransen gewoonweg altijd.

Ter staving is het altijd goed om er de cijfergegevens uit de Ligue 1 bij te nemen. De Canadese goaltjesdief zit na 16 speeldagen (13 als titularis, 3 als invaller) aan 10 doelpunten in 1.139 minuten, waaronder twee strafschoppen.

Maar ook in de Champions League is de ex-speler van KAA Gent de levenslijn van coach Jocelyn Gourvennec, want in groep G staan de Rijselaars na vijf speeldagen op kop met acht punten, voor RB Salzburg (7), FC Sevilla (6) en VfL Wolfsburg (5). Woensdag moet David in Duitsland zijn team over de streep trekken, nadat hij eerder al goed was voor twee doelpunten in vijf duels.

Gestegen marktwaarde

Voor 27 miljoen euro (dat mits bonussen kan oplopen tot 32 miljoen euro) werd de minzame aanvaller weggehaald uit de Jupiler Pro League, maar intussen wordt zijn marktwaarde al ingeschat op minstens 35 miljoen euro. Ondanks een moeizame start groeide David bij Lille OSC uit tot een ultradodelijk wapen.

Heel Europa kent zijn naam en reputatie, want inzake cijfermateriaal doet alleen Erling Haaland (Borussia Dortmund) als speler die werden geboren na 2000 nog beter.

Zijn goals stralen vertrouwen uit, verraden veel opportunisme voor doel en tonen met welke chirurgische precisie hij alles perfect uitvoert. Met een verhouding van 1 kans en 1 doelpunt zit Jonathan David vandaag bij de absolute topspelers.

Hoe hij zich handig vrijspeelt en beweegt tussen de linies, daarmee onderscheidt Jo zich van vele andere koele afwerkers in de Europese topcompetities. Bayern München en Arsenal liggen naar verluidt al op de loer.

