Pandemie of niet, op 4 februari begint in Qatar het WK voor clubs. Zes van de zeven deelnemers zijn bekend, over het lot van de laatste wordt dit weekend beslist. Morgenavond staan Palmeiras en Santos tegenover elkaar in de finale van de Copa de Libertadores.

Wat is de Copa Libertadores?

Om het makkelijk te houden: het is de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. De Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League heet Sudamericana, en die eindigde dit seizoen op een Argentijns onderonsje. Vorige week zaterdag klopte Defensa y Justicia tegenstander Lanús met 3-0.

...

Om het makkelijk te houden: het is de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. De Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League heet Sudamericana, en die eindigde dit seizoen op een Argentijns onderonsje. Vorige week zaterdag klopte Defensa y Justicia tegenstander Lanús met 3-0. De finale van de veel belangrijker Copa Libertadores gaat dit keer tussen twee Braziliaanse teams: Palmeiras vs. Santos. Palmeiras is een van de topclubs in São Paulo, Santos (de ploeg van Pelé en Neymar) is een havenstad op een uurtje rijden van São Paulo. De finale is in Rio de Janeiro, op neutraal terrein. En, helaas, in een leeg Maracanã, publiek is door de pandemie niet toegelaten. De winnaar mag meteen na het feestje zijn valiezen pakken, want volgende zondag moet die immers al aan de bak op het WK voor clubs. Tegenstander dan: de winnaar van het duel tussen Tigres uit Mexico en Ulsan Hyundai uit Zuid-Korea. Als alles normaal loopt wacht in de finale een duel met Bayern München.Toch wel. De vorige finale met twee teams uit Brazilië dateert van 2006. Sinds het verdwijnen van Mexicaanse ploegen uit deze beker, UANL Tigres was in 2015 de laatste ploeg uit dat land in de eindstrijd, gaat de finale meestal wel tussen teams uit Argentinië of Brazilië. Slechts heel af en toe kruipt er eens een ploeg uit een ander land tussen: eentje uit Ecuador, Uruguay, Paraguay of Colombia. Voor een Chileense finalist moeten we al terug naar 1993. 2016 was in de geschiedenis een uitzonderlijk jaar, met een finale tussen het Colombiaanse Atlético National en het Ecuadoriaanse Independiente delle Valle, maar meestal komt de winnaar dus uit Argentinië of Brazilië.De laatste Argentijnse finale uit 2018 tussen de twee toppers River Plate en Boca Juniors herinnert u zich ongetwijfeld nog wel. De heenwedstrijd in La Bombonera eindigde op 2-2, de terugmatch bij River kon niet worden gespeeld door onlusten. Uiteindelijk kregen we die finale ... in Madrid. River won die match met 3-1. Een finale tussen de twee giganten uit Buenos Aires was nu ook mogelijk: Palmeiras schakelde in de halve finale River uit, en Santos deed hetzelfde met Boca. In dat laatste duel was het verschil groot, Santos won na de 0-0 in de heenwedstrijd makkelijk de thuismatch met 3-0. Het andere duel was zenuwslopender. Na een droge 0-3 van Palmeiras in Buenos Aires stond het in de return aan de rust 0-2. Na de onderbreking claimde River tot twee keer toe een strafschop, maar twee keer annuleerde de VAR de beslissing van de ref. De laatste keer was in de ... 100e minuut van de reguliere speeltijd. Helaas dus geen finale voor Matías Suárez, de gewezen spits van Anderlecht.Weinig, tenzij u een kenner bent van het Braziliaanse voetbal en het aanstormende talent. Felipe Melo (37) is als aanvoerder van Palmeiras een oude bekende van het Europese voetbal. Maar hij stond de laatste weken met een enkelletsel aan de kant en zijn aantreden is dus wat onzeker. Aanvalsleider Luiz Adriano is bekend van Milan, Sjachtar Donetsk en Spartak Moskou, maar ook hij bleef de voorbije wedstrijden aan de kant. Kijk vooral naar het aanstormende jonge talent dat de Portugees Abel Ferreira een kans geeft. Vier namen geven we u cadeau: Veron, Danilo, Menino en De Paula. Veron heeft niks vandoen met de Argentijn, tenzij de naam. Hij is pas 18, rechtsbuiten en een zeer groot talent, vanaf komende zomer te bewonderen op de Europese velden. Waar is nu nog onzeker. Menino, 20, is eigenlijk een centrale verdediger, die ook op de flank uit de voeten kan en het voorbije jaar naar het middenveld werd doorgeschoven vanwege zijn loopvermogen. Hij haalde al de nationale A-ploeg en is technisch zo goed dat sommige waarnemers vinden dat het tijd is om hem rechtsachter van de nationale ploeg te maken, en niet langer levende legende Dani Alves.Patrick de Paula is dan weer een klassieke verdedigende middenvelder van 21, terwijl Danilo een 19-jarige vaardige aanvallende middenvelder is. Onder hun vieren scheurden ze River in de heenwedstrijd helemaal aan stukken.Bij Santos kennen we wél iemand: Luan Peres, ex-Club Brugge (al verzamelde die maar een paar minuten bij de ploeg). Een talent om hier naar uit te kijken is Kaio Jorge (19), die goed rendeert aan de zijde van Marinho en door de Braziliaan Ronaldo werd opgenomen in zijn dream team van het seizoen. Marinho wordt door Neymar het grootste talent van zijn ex-club genoemd. Allicht een tikkeltje overdreven, Marinho is met zijn dribbels en goals sterk bezig, maar is ook al dertig. Niet echt een optie op de toekomst.Niet direct. Palmeiras is misschien licht in het voordeel. Het is een vreemd seizoen geweest, zonder wedstrijden tussen maart en september, en straks ook zonder fans in een finale die in één wedstrijd wordt afgewerkt. Voor deze competitie uitzonderlijk.In de Paulista, het staatskampioenschap, bereikte Palmeiras de finale, maar dat was nog onder de vorige coach, Vanderlei Luxemburgo, die half oktober na drie nederlagen op rij werd ontslagen. Santos sneuvelde in die Paulista in de kwartfinales. In het veel belangrijker staatskampioenschap staat Palmeiras momenteel vijfde, en Santos tiende.Hun onderlinge duels weerspiegelen dat: bij Palmeiras verloor Santos met 2-1, thuis werd het 2-2. Maar een finale is toch nog nét een tikkeltje anders.