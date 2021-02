Vandaag start de Wereldbeker voor Clubs in Qatar. Wat moet u daarover weten? Sport/Voetbalmagazine stelde een korte handleiding samen.

De FIFA Club World Cup, zoals het officieel heet, is een toernooi dat georganiseerd wordt door de wereldvoetbalbond. De winnaars van zes continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserend land doen mee aan het toernooi. Dat wil dus zeggen dat er een team uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië wordt afgevaardigd. Met daarbovenop ook nog de kampioen van Qatar, want daar gaat het WK dit jaar door.

...

De FIFA Club World Cup, zoals het officieel heet, is een toernooi dat georganiseerd wordt door de wereldvoetbalbond. De winnaars van zes continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserend land doen mee aan het toernooi. Dat wil dus zeggen dat er een team uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië wordt afgevaardigd. Met daarbovenop ook nog de kampioen van Qatar, want daar gaat het WK dit jaar door.Het toernooi kent geen groepsfase en gaat meteen over tot knock-outrondes (eerste ronde, tweede ronde, halve finales en finale). Maar dat is ook wat bijzonder ingevuld omdat er met zeven deelnemende ploegen geen even getal aanwezig is. Daarom spelen slechts twee clubs de eerste ronde, drie teams plaatsen zich automatisch voor de tweede ronde en de winnaars van de Champions League en de Copa Libertadores komen er pas in de halve finales bij. Zoals eerder gezegd, gaat het clubtoernooi dit jaar door in Qatar. Het is al de tweede keer dat het Arabische land aan de beurt is, nadat het ook al de vorige editie in 2019 mocht organiseren. Volgens FIFA moet het toernooi het land voorbereiden op het WK voetbal dat er plaatsvindt in 2022. Qatar is al het zesde gastland van het WK voor clubs. De eerste keer, in 2000, vond het toernooi plaats in Brazilië. Daarna kwamen ook Spanje, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko aan de beurt.Normaal gezien moest deze editie ook doorgaan in december 2020. Maar toen waren de Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse winnaars nog niet bekend. Uiteindelijk werd het toernooi dan verplaatst naar februari.Alle wedstrijden gaan door in Al-Rayyan, waar het Ahmed bin Ali Stadium en het Education City Stadium (die beide plaats bieden aan 40.000 toeschouwers) dienst zullen doen als speelstadions. Al zal er dit seizoen niet gespeeld worden voor volle stadions. Door de coronacrisis besloot de FIFA om slechts 30% van de stadions te vullen. En je moet minstens 72 uur ervoor negatief getest hebben.De zes winnaars van de verschillende continentale bekertoernooien, samen met de kampioen uit gastland Qatar. Concreet zijn dat Bayern München (Europa), Tigres (Noord- en Midden-Amerika), Palmeiras (Zuid-Amerika), Ulsan Hyundai (Azië), Al Ahly (Afrika), Auckland (Oceanië) en Al Duhail (Qatar).Normaal gezien moest het toernooi op 1 februari beginnen met de eerste ronde tussen Auckland en Al Duhail, maar de Nieuw-Zeelandse club mocht niet afreizen van het thuisland wegens de coronacrisis. Daardoor ging Al Duhail, de Qatarese club van Edmilson Junior, automatisch door naar de volgende ronde waar het uitkomt tegen Al Ahly uit Egypte. De winnaar van die partij neemt het in de halve finale op tegen Bayern München. De Duitse recordkampioen doet al voor de tweede keer mee en is topfavoriet om de trofee voor de tweede keer te winnen. Bayern kan zo het stokje overnemen van Liverpool, dat vorig seizoen het toernooi won. Daarvoor was het ook vooral een feest voor de Europese clubs. De laatste keer dat een niet-Europees land de beker wist te winnen was in 2012, toen het Braziliaanse Corinthians te sterk was voor Chelsea.De andere tweede ronde gaat tussen het Mexicaanse Tigres en het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. De winnaar van die partij komt vervolgens in de halve finale uit tegen Pameiras, dat zich nog maar vorige week tot winnaar van de Copa Libertadores kroonde. Een finale Bayern München-Palmeiras zou dus zomaar kunnen.FIFA-baas Gianni Infantino had graag gezien dat de editie van dit seizoen de laatste was in deze vorm. De Italiaan heeft namelijk andere ideeën met het clubtoernooi. Zo zou het toernooi in de toekomst pas om de vier jaar doorgaan met 24 in plaats van 7 ploegen. En zou het ook niet langer gespeeld worden in december maar in juni en juli. Infantino wil van het toernooi dus echt een volwaardig WK maken, want momenteel ontbreekt het nog aan populariteit. Welke teams mogen daar dan aan deelnemen? Volgens de laatste berichtgeving zou het gaan om 8 teams uit Europa (de laatste vier winnaars van CL en EL), 6 teams uit Zuid-Amerika, 3 uit Azië, Afrika en Noord-Amerika en 1 uit Oceanië.Maar het gaat FIFA niet enkel om de sportieve kant van het toernooi. Infantino is nauwelijks al langer jaloers op UEFA, de Europese voetbalbond, en de Champions League dat enorm veel geld opbrengt. Het WK voor Clubs moet eigenlijk de kip met de gouden eieren van de wereldvoetbalbond worden. China, dat met miljoenen over de brug kwam, werd gekozen als eerste gastland, maar de eerste editie moest al meteen verzet worden door de coronacrisis en het verplaatste Europees kampioenschap. Een nieuwe datum is echter nog steeds niet bekendgemaakt. In de tussentijd mag Japan nog eens een klassiek WK voor Clubs organiseren eind 2021.Het vernieuwde clubkampioenschap zou misschien pas kunnen doorgaan in 2025, want volgend jaar staat er al een WK in Qatar op het programma, in 2023 organiseert China al het Aziatisch kampioenschap en in 2024 staat alweer het volgend EK op de agenda. 'Het WK staat nog steeds op de agenda', vertelde Infantino, maar of het er ooit nog van komt...