'Als 18-jarige mocht Karlo Letica in de bus bij de anciens zitten'

Eind juli. In Zrnovnica, een stadje in het hartje van Dalmatië, zoekt iedereen beschutting voor de extreme hitte. Iedereen behalve de greenkeeper van de lokale voetbaltrots HNK Mosor. Terwijl het oorverdovende geluid van tientallen hitsige cicaden tegen de muren van het stadion echoot, pusht Zeljko zijn krakkemikkige sproei-installatie tot het uiterste. Op het eerste gezicht lijkt het speelveld in het Pricvicestadion, een complex waar goed 3000 man binnen kan, de hitteaanval te hebben overleefd.

...