Als de voetbalwereld nog een beetje zelfrespect heeft overgehouden, moet het WK weg uit Qatar.

Het WK 2022 zorgt voor controverse. Moeten we naar Qatar gaan of iets anders doen? Het antwoord van Stefan Kesenne, emeritus professor sporteconomie UA en KU Leuven.

Zoals ondertussen voldoende is aangetoond en geweten, verliep de toewijzing van het WK Voetbal aan Rusland (2018) en Qatar (2022) in een sfeer van omkoperij en fraude. Dat dit gebeurde met de actieve steun van een Belgisch lid in het Uitvoerende Comité van de FIFA is betreurenswaardig.

Vooreerst was de toekenning van het WK aan Qatar een medisch onverantwoorde beslissing omwille van de grote hitte tijdens de zomer in Qatar. De gezondheid van de spelers was blijkbaar de minste zorg van de FIFA. Een paar jaar later werd door de Medische Commissie aangedrongen om het WK op te schuiven naar de herfst of de winter, ook al doorkruiste dit de nationale voetbalcompetities in Europa en de organisatie van de Olympische winterspelen. Het toont aan hoe schuldbewust de Medische Commissie was over de toekenning aan Qatar, maar toch trad de FIFA niet op. De lokroep van het smeergeld en andere gunsten was te sterk.

Ook voor de economie van Qatar, en de welvaart van de brede lagen van de Qatarese bevolking zal de organisatie van het WK vooral nadelige gevolgen hebben. De kosten van de organisatie lopen immers veel hoger dan de opbrengsten voor de ingezetenen van het land. Dat is voor alle voorbije WK's reeds ten overvloede bewezen door kosten-baten studies van sporteconomen. En als er voor Qatar al voordelen te rapen zouden zijn, zal het niet voor de armste bevolkingslagen zijn.

De nieuwe baas van de FIFA, Gianni Infantino, heeft, na afzetting van de corrupte Sep Blatter en zijn gevolg, helaas de kans gemist om Qatar de organisatie van het WK-2022 te ontnemen, en het zwaar beschadigde blazoen van de FIFA een beetje op te poetsen.

In de aanloop naar het WK heeft Amnesty International ondertussen de wereld ook laten kennis maken met de grove schendingen van de mensenrechten in Qatar. Bij de bouw van stadions, wegen en hotels worden slecht-betaalde migranten ingezet, die, op zijn zachts gesteld, onheus worden behandeld. Sommige waarnemers gewagen zelfs van moderne slavernij. Het aantal dodelijke slachtoffers t.g.v. de onveilige leef- en werkomstandigheden is ondertussen al opgelopen tot meer dan 6500.

Doch FIFA laat betijen en wast de handen in onschuld na het sturen van een delegatie en een paar slappe waarschuwingen aan het adres van de Qatarese organisator over de schandelijke behandeling van de bouwvakkers.

De KBVB heeft vorig jaar nog verklaard dat het WK nooit naar Qatar had mogen gaan, maar ondernam verder ook niets. Een terechte vraag is wat de belangrijkste Westerse voetballanden ervan heeft weerhouden om druk uit te oefenen op FIFA, niet om het WK in Qatar te boycotten, maar om te eisen dat de organisatie in 2022 zou toegewezen worden aan een ander land dat over voldoende grote stadions beschikt om de organisatie op zich te nemen zonder veel extra kosten en schandalen.

Als de voetbalwereld nog een beetje zelfrespect heeft overgehouden, moet het WK weg uit Qatar.

