Het Franse voetbal heeft te maken met een golf aan supportersrellen. Na de competitiewedstrijd tussen Angers en Olympique Marseille (0-0) ging het woensdagavond weer mis.

Fans van Marseille klommen over de hekken van het uitvak in het Stade Raymond-Kopa en gingen de confrontatie aan met aanhangers van Angers in het naastgelegen vak.

Stewards en beveiligers wisten ternauwernood te voorkomen dat de relschoppers de tribune met Angers-fans op konden komen. Wel werden over en weer klappen uitgedeeld en met voorwerpen gegooid.

De stadionspeaker riep de relschoppers op om zich te gedragen. 'Alstublieft, alstublieft, welke beelden levert dit op?', riep de speaker wanhopig. 'Doe alstublieft rustig.'

Eerder op de avond raakten zeker zestien supporters van Girondins de Bordeaux gewond toen ze werden aangevallen door aanhangers van tegenstander Montpellier. Dat gebeurde toen ze voorafgaand aan het duel met de bus aankwamen in Montpellier. Bij een rotonde vielen zo'n vijftig fans van de thuisclub met ijzeren staven en rookbommen de bus van Bordeaux aan.

Eerder dit seizoen ging het in de stadions al mis bij de wedstrijden Nice - Marseille en Lens - Lille. In Nice werden spelers van Marseille op het veld aangevallen door fans van de thuisclub, in Lens gingen supporters van beide clubs elkaar te lijf op het veld.

