Een Juventusaanvaller speelt bijna automatisch in de schaduw van Cristiano Ronaldo. Daar is Álvaro Morata in stilte bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe.

Voor het eerst in jaren stoomt de Oude Dame niet zomaar richting een nieuwe Serie A-titel. Toch is er, ondanks die teleurstelling, ook een lichtpunt: het spitsenduo. Naar goede gewoonte scoort Cristiano Ronaldo aan de lopende band. De Portugees leidt in de topschuttersstand met twintig goals. Maar ook zijn spitsbroeder Álvaro Morata speelt zichzelf in de kijker: qua statistieken is hij aan zijn beste seizoen ooit bezig.

Hoewel hij in Italië pas vijftien keer in de basiself startte, is hij als diepe spits wel de gedeelde assistleider met acht stuks. Daar voegde hij ook al zeven doelpunten aan toe. Ook in de Champions League scoorde hij al zes keer en gaf hij een doelpunt aan. Met nog vier contributies in de landelijke bekercompetities kom je uit op een erg sterk seizoen voor de Spanjaard die al uitkwam voor Real, Atlético Madrid en Chelsea.

Seizoen (club) Doelpunten Assists Totaal 2020/21 (Juventus)* 16* 10* 26* 2019/20 (Atlético Madrid) 16 5 21 2018/19 (Atlético Madrid/Chelsea) 15 1 16 2017/18 (Chelsea) 15 6 21 2016/17 (Real Madrid) 20 6 26 2015/16 (Juventus) 12 11 23 2014/15 (Juventus) 15 7 22 2013/14 (Real Madrid) 9 1 10

*Seizoen nog bezig

Offside

Toch had het nog beter kunnen zijn. In november deelde Morata zijn frustraties bij El Partidazo de Cope: 'Dit jaar zijn al dertien doelpunten van mij afgekeurd voor buitenspel door de VAR. De offsidelijn werd telkens op mijn schouder geplaatst. Hoeveel doelpunten worden er jaarlijks wel niet gescoord met de schouder? Ik ga niet huilen, maar verder werken.'

Sinds dat interview maakte hij al veel indruk. Vanavond moeten Le Zebre een 2-1-achterstand ophalen tegen het Porto van Sérgio Conceição en kan de Iberische spits het zich niet veroorloven nog eens offside te staan.

Thuiskomst

Tussen 2014 en 2016 speelde Álvaro Morata al eens voor de zwart-witte ploeg uit Turijn. In die periode kende de 28-jarige spits zijn doorbraak. Na enkele seizoenen als jonge bankzitter bij Real Madrid, kreeg hij eindelijk het vertrouwen om ergens veel te spelen. Met twee landstitels en een zilveren Champions Leaguemedaille kon hij terugkijken op een mooie periode.

De Spaanse spits verhuisde in de zomer van 2020 van Atlético Madrid terug naar Turijn. I Bianconeri huren hem voor tien miljoen euro, met de optie dit volgend seizoen te herhalen én een clausule voor een permanente transfer tegen 45 miljoen euro.

Voor zijn tweede periode bij de Italiaanse club werd hij met open armen verwelkomd. 'Er is niets mooier dan een thuiskomst en de terugkeer van Morata naar onze stad is daar een prachtig voorbeeld van', vertelde Juve op de eigen clubwebsite.

