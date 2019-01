Alvaro Morata keert tijdelijk terug naar Madrid

Door de (tijdelijke) komst van de Argentijnse scoremachine Gonzalo Higuaín (31) naar Stamford Bridge, waar de routinier wordt herenigd met Maurizio Sarri na hun eerdere succesvolle samenwerking bij Napoli, was er bij Chelsea enkel nog plaats voor de diepe spitsen Eden Hazard en Olivier Giroud.

Alvaro Morata bleek dus overbodig als aanvaller. Opmerkelijk, want de Londense club nam de 27-voudig Spaanse international in de zomer van 2017 voor 66 miljoen euro - een bedrag dat ondertussen verder opliep door bonussen - over van Real Madrid. Daarmee werd hij de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van the Blues, een record dat ondertussen werd verbroken na de komst Kepa Arrizabalaga. In augustus vorig jaar betaalden ze voor de 24-jarige goalie 80 miljoen euro aan Athletic Bilbao.

Maar in Londen stelde Morata teleur. Vorig seizoen amper 11 goals in 31 Premier League-ontmoetingen. De afgelopen maanden viel vooral de onzekerheid op, tijdens de momenten dat hij wel speeltijd kreeg in het sterrengezelschap. Hij scoorde dan nog wel 5 keer in de 16 partijen dat er kansen kwamen, al snel werd echter duidelijk dat Sarri hem als derde zag in de pikorde van aanvallers.

Vanaf het seizoen 2014/15 verscheen Morata voor het eerst sterk aan de oppervlakte, nadat Juventus had beslist om de trefzekere spits voor 20 miljoen euro te kopen van Real Madrid voor vijf jaar, inclusief terugkoopoptie. Naast twee opeenvolgende scudetto's met de Oude Dame overtuigde Morata door zijn individuele prestaties en collectieve denken. Na 8 goals en 5 assists in 29 duels in zijn eerste jaar volgden er 7 goals en 7 assists in 34 wedstrijden, om door de grote poort terug te keren naar de Koninklijke. Met 15 treffers en 4 assists in 26 matchen plaveide hij toen als aanvalsleider zijn weg naar de Engelse competitie.

Met Atlético, waar Diego Simeone hoopt bij Morata opnieuw het vuur te kunnen aanwakkeren en zijn opportunisme voor doel maximaal wil benutten, keert de spits dus terug naar Madrid. Als tiener trok hij naar de jeugdacademie van de Colchoneros, maar daar vertrok hij op vijftienjarige leeftijd. Via een seizoentje Getafe CF kwam Morata dan in de jeugdopleiding van Real Madrid terecht, waar hij uiteindelijk ook de A-kern haalde en speelminuten kreeg sinds het seizoen 2010/11.

Na 21 speeldagen in de Primera División geldt Atlético Madrid met 44 punten als eerste achtervolger van koploper Barcelona (49). Maar daar waar de Catalaanse grootmacht kan uitpakken met 58-21 als doelpuntenverhouding zit de runner-up aan amper 32 gemaakte doelpunten, tegenover slechts 13 tegentreffers. Morata kent dus zijn dwingende opdracht: de offensieve productie stevig opvoeren.