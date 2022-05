Het post-Abramovitsj-tijdperk bij Chelsea kan beginnen nu de Britse overheid de overname door het consortium rond de Amerikaanse miljardair en zakenman Todd Boehly heeft goedgekeurd. Wie is de nieuwe grote man achter de Blues?

Met de verkoop van Chelsea voor een geschat bedrag van zo'n 4,5 miljard euro (3 miljard voor de overname en 1,5 voor verdere investeringen) is deze de duurste ooit in de sportwereld. Maar Todd Boehly is daarbij niet aan zijn proefstuk toe. In 2012 was hij al onderdeel van het vorige record, toen het Guggenham Baseball Management - waarvan Boehly 20% aandelen heeft - voor 2,15 miljard euro het Amerikaanse honkbalteam LA Dodgers overnam. Bovendien heeft de 46-jarige voorzitter van investeringsbedrijf Eldridge Industries ook aandelen in twee succesvolle basketbalploegen met de LA Lakers (NBA) en de LA Sparks (WNBA). Boehly weet dus wel het een en ander van een sportclub runnen, al is het vooral met de Dodgers dat hij indruk maakte. Het historische honkbalteam was voor de overname namelijk vervallen tot een kleine ploeg, maar bloeide weer helemaal open onder het leiderschap van Boehly en zijn collega's. Tussen 2013 en 2020 won het namelijk steeds de eigen divisie, haalde het drie keer de finale van de World Series en won het die ook in 2020. Dat zullen de fans van Chelsea maar al te graag zien.Boehly was al een tijdje aan het overwegen om een Engelse club over te nemen. Meer nog, in 2019 deed hij al een eerste poging om Chelsea te kopen. Ook toen had de Amerikaanse kleinzoon van Duitse migranten al drie miljard euro bij elkaar verzameld, maar eigenaar Roman Abramovitsj had geen interesse. Dan maar een beetje noordelijker gaan, dacht Boehly. Niet veel later deed hij namelijk een bod op Tottenham, maar opnieuw kwam hij van een kale reis thuis. De eigenaars van de Spurs hadden een prijs van 4 miljard euro plus 700 miljoen schulden op de club geplakt en zo diep wilde Boehly niet in de buidel tasten.Nu, drie jaar later, kwamen de Russische invasie van Oekraïne en alle gevolgen daarvan Boehly erg goed uit. Hij zag zijn kans schoon om eindelijk de Blues te kunnen kopen. Dat deed hij trouwens niet alleen. Samen met Mark Walters, de co-eigenaar van de Dodgers, de Britse zakenman Jonathan Goldstein en de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss kwam hij aan het gevraagde bedrag voor de overname van de Blues. Waarom wil Boehly koste wat kost een club uit de Premier League kopen? Ten eerste heeft de Amerikaan een voorliefde voor het Verenigd Koninkrijk. Boehly was aan de universiteit van Maryland een goeie, zelfs uitstekende student, maar bij de beste van zijn jaar hoorde hij niet. Uiteindelijk zou hij via een stage bij Citibank in Londen en verdere studies aan de London School of Economics wel de grote carrière maken. Hij heeft dus wel een en ander te danken aan het land.Ten tweede is er een enorm grote interesse gegroeid rond voetbal, en dan vooral de Premier League, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. 'Vroeger kwam het Europese voetbal bij ons niet op tv', vertelde hij in 2019 aan Bloomberg. 'Nu kennen Amerikaanse kinderen alle sterren van het voetbal. En bovendien wordt de Premier League in de Verenigde Staten op zaterdagvoormiddag uitgezonden. Een moment waarop het geen concurrentie heeft van de Amerikaanse sporten.' Engels voetbal is dus nog steeds een gat in de Amerikaanse markt.Aan de universiteit zat Boehly, zoals eerder gezegd, niet bij de beste leerlingen van zijn jaar. Aan de privéschool Landon School in Maryland was dat wel even wat anders. The Sun raakte aan het jaarboek van Boehly, waarin hij bestempeld werd als 'een van de toekomstige leiders van de VS'. Bovendien was Boehly in de school een ster, maar niet in de klassieke sporten als basketbal of baseball. Het was worstelen dat zijn voorkeur kreeg. De jonge Boehly was ook de leider van het worstelteam van de school, waarmee hij meerdere kampioenschappen won. Later werd de gymzaal van de school zelfs naar hem vernoemd: de Boehly Family Wrestling Room opende zijn deuren in 2014.In de portefeuille van Boehly zit onder meer nog Cirque du Soleil, Le Pain Quotidien en de muziek van Bruce Springsteen. Hij is ook een man die dingen gedaan krijgt. 'Ik leef volgens een simpel mantra: als ik zeg dat ik iets gedaan krijg, dan doe ik dat ook. Heb je zo'n reputatie, dan is het fantastisch wat er in je inbox belandt.'In Amerika staat Boehly trouwens ook bekend als filantroop en een man die niet enkel uit is op winsbejag. 'Als ik onderhandel, dan is het doel niet om de beste deal voor mezelf te halen, maar wel om te streven naar een deal die fair is voor alle betrokken partijen.' Zo zit hij bijvoorbeeld ook bij de Hollywood Foreign Press Association als CEO, een non-profitorganisatie om journalisten, fotografen en filmmakers over de hele wereld financieel te steunen. U ziet: hij is niet enkel bezig met sport.