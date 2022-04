Volgens verschillende Amerikaanse media zijn Hernan Losada en MLS-club DC United uit elkaar gegaan. De Argentijnse coach verliet eind januari 2021 Beerschot voor de Amerikaanse ploeg.

Het nieuws werd nog niet bevestigd door de MLS-club zelf, maar volgens onder meer de Washington Post wel al door Hernan Losada en zijn entourage. Na een geslaagde eerste seizoenshelft verliet de Argentijnse coach Beerschot vorig seizoen eind januari voor een avontuur bij DC United. Daar deed hij het in zijn eerste seizoen degelijk, maar werden de play-offs niet gehaald.

De club uit Washington behield echter het vertrouwen in Losada, maar na slechts zes punten uit de eerste zes wedstrijden, vier nederlagen op rij en een laatste plaats in de Eastern Conference, besloot de club woensdag dan toch om een einde te maken aan de samenwerking. Gisteravond stond Losada wel nog aan de zijlijn bij de 3-0-zege van zijn club in de Amerikaanse beker tegen Flower City Union.

Het nieuws werd nog niet bevestigd door de MLS-club zelf, maar volgens onder meer de Washington Post wel al door Hernan Losada en zijn entourage. Na een geslaagde eerste seizoenshelft verliet de Argentijnse coach Beerschot vorig seizoen eind januari voor een avontuur bij DC United. Daar deed hij het in zijn eerste seizoen degelijk, maar werden de play-offs niet gehaald. De club uit Washington behield echter het vertrouwen in Losada, maar na slechts zes punten uit de eerste zes wedstrijden, vier nederlagen op rij en een laatste plaats in de Eastern Conference, besloot de club woensdag dan toch om een einde te maken aan de samenwerking. Gisteravond stond Losada wel nog aan de zijlijn bij de 3-0-zege van zijn club in de Amerikaanse beker tegen Flower City Union.