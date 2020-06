De regel dat spelers zich 'respectvol' moeten gedragen tijdens de nationale hymne, zou geschrapt kunnen worden uit het bondsreglement.

Volgens sportzender ESPN wil Cindy Parlow Cone, de voorzitster van de USSF (United States Soccer Federation), een regel uit het bondsreglement schrappen. Een woordvoerder van de Amerikaanse voetbalbond heeft dat inmiddels bevestigd.

Het gaat om een regel uit 2017 dat spelers en speelsters zich tijdens het nationale volkslied 'respectvol' moeten gedragen. Die was er gekomen nadat voetbalster Megan Rapinoe voor een internationale voetbalmatch geknield had tijdens het afspelen van de 'Star-Spangled Banner'.

Ze deed dat in navolging van American footballspeler Colin Kaepernick, die met zijn actie destijds het politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten wilde aanklagen, tot grote woede van president Donald Trump.

Sinds de moord op George Floyd op 25 mei van dit jaar knielen sporters en voetballers overal ter wereld om hun steun te betuigen aan de strijd tegen racisme en politiegeweld.

Vastberaden vrouwenploeg

De nationale vrouwenploeg reageerde meteen op het nieuws met een persbericht: 'We vinden dat de USSF een verklaring zou moeten publiceren waarin ze erkent dat die regel een vergissing was en dat ze haar excuses moet aanbieden aan de zwarte spelers en hun aanhangers.'

'Bovendien', zo gaat het statement verder, 'denken we dat de voetbalbond zijn plannen zou moeten uiteenzetten over hoe ze de beweging die ze vier jaar geleden het zwijgen heeft opgelegd, denkt te gaan ondersteunen. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen. We hadden meer kunnen en moeten doen in het verleden. We zijn vastberaden om ons te verzetten tegen racistische, haatdragende en onrechtvaardige acties. Black Lives Matter.'

Als de raad van bestuur beslist om de regel in te trekken, zo schrijft ESPN, dan treedt het nieuwe reglement onmiddellijk in voege. Maar sowieso moet er volgend jaar nog over gestemd worden door het uitvoerend comité van de Amerikaanse voetbalbond.

