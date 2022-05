De Amerikaanse voetbalbond gaat mannen en vrouwen gelijk belonen. Dat heeft de bond, US Soccer, woensdag bekendgemaakt. Met de vrouwen en mannen uit de nationale ploegen werd een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

De voetbalsters krijgen voor eindtoernooien voor het eerst evenveel prijzengeld als de mannen. US Soccer zorgt daarmee voor een primeur in de voetbalwereld en is de eerste bond die de beloningen gelijktrekt.

'Dit is een historisch moment', zegt Cindy Parlow Cone, de voorzitter van US Soccer. 'Deze akkoorden hebben het voetbal in de Verenigde Staten voor altijd veranderd en kunnen ook zorgen voor veranderingen in de rest van de voetbalwereld.'

In februari van dit jaar werd al bekend dat US Soccer zich zou 'inzetten voor het bevorderen van gelijkheid in het voetbal'. De exacte financiële afspraken moesten toen nog worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. De Amerikaanse speelsters kregen met die bevestiging hun zin na een lange strijd met de bond.

Onder aanvoering van sterspeelster Megan Rapinoe ging de vrouwenploeg de strijd aan met US Soccer. Ze stapten zelfs naar de rechter, maar die wees twee jaar geleden een claim van 66 miljoen dollar af. Na een jarenlange juridische strijd vonden beide partijen elkaar. 'We hebben ons al lang bestaande geschil over gelijke beloning opgelost', meldde US Soccer in februari in een verklaring.

De Verenigde Staten zijn met vier wereldtitels het succesvolste land in het vrouwenvoetbal. De Amerikaanse voetbalsters verlengden in 2019 hun wereldtitel door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan. Ze voeren ook al geruime tijd de wereldranglijst aan. De mannenploeg van de VS is heel wat minder succesvol, maar toch kregen de mannen tot op dit moment beter betaald.

