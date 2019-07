Amerikaanse wereldkampioenen weigeren uitnodiging Witte Huis

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

De beste speelster op het afgelopen WK voor vrouwen in Frankrijk, Megan Rapinoe, zal de uitnodiging voor een viering in het Witte Huis afwijzen. 'Ik zie niet in waarom we zouden gaan. Ik kan mij niet inbeelden dat mijn teamgenoten in zo'n positie geplaatst willen worden.'

Rapinoe zal de WK-overwinning vieren, maar niet in het Witte Huis.