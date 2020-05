De Franse voetbalclub Amiens SC legt zich niet zomaar neer bij de gedwongen degradatie uit de Ligue 1. De nummer 19 van de hoogste Franse competitie roept supporters en andere sympathisanten op om een petitie te ondertekenen.

Het Franse voetbalseizoen werd beëindigd nadat de regering besliste dat er wegens het coronavirus tot september niet meer kan worden gevoetbald. Hoewel er nog tien speelronden op het programma stonden, besloot de LFP om Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en Amiens en Toulouse te laten degraderen. Amiens had slechts vier punten achterstand op de achttiende plaats. Het lot van Toulouse, dat veertien punten goed te maken had, was wel al zo goed als bezegeld.

Onder het motto 'voor gerechtigdheid' pleit de club voor herziening. Amiens stelt voor om geen enkele club te laten degraderen en komend seizoen 22 ploegen in de Ligue 1 te hebben, inclusief Lorient en Lens, die promoveren vanuit de Ligue 2.

Amiens is niet de enige club die bezwaren heeft bij de beslissing van de liga. Lyon, dat voor het eerst in een kwarteeuw Europees voetbal mist, overweegt gerechtelijke stappen.

Het Franse voetbalseizoen werd beëindigd nadat de regering besliste dat er wegens het coronavirus tot september niet meer kan worden gevoetbald. Hoewel er nog tien speelronden op het programma stonden, besloot de LFP om Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en Amiens en Toulouse te laten degraderen. Amiens had slechts vier punten achterstand op de achttiende plaats. Het lot van Toulouse, dat veertien punten goed te maken had, was wel al zo goed als bezegeld. Onder het motto 'voor gerechtigdheid' pleit de club voor herziening. Amiens stelt voor om geen enkele club te laten degraderen en komend seizoen 22 ploegen in de Ligue 1 te hebben, inclusief Lorient en Lens, die promoveren vanuit de Ligue 2. Amiens is niet de enige club die bezwaren heeft bij de beslissing van de liga. Lyon, dat voor het eerst in een kwarteeuw Europees voetbal mist, overweegt gerechtelijke stappen.