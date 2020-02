Elke week berichten we in The Life of Kevin over de avonturen van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze week: KDB vestigde tegen Real Madrid alle ogen op hem, hetgeen de transfergeruchten nog maar eens aanzwengelt.

Zelfs zijn eigen spelers waren verbaasd toen Pep Guardiola, als Catalaan niet al te vriendelijk onthaald in Bernabéu, zijn tactiek voor de uitwedstrijd bij Real Madrid ontvouwde. Geen Aguëro maar Jesus, en die nog eerder links, dan centraal in de spits. Geen De Bruyne rechts op het middenveld, maar veel vaker als valse negen, met Bernardo Silva in de hoek naast hem.

Jan Mulder, stilist als hij is, gruwelde van het tactische misbruik van al dat talent, maar om iets voor elf stond er wel 1-2 op het bord. The winner takes it all. De Europese sportkranten gaven De Bruyne zelden minder dan acht op tien, waarbij niet alleen zijn balbezit en scherpe passing werd geloofd, maar ook zijn arbeid in balverlies.

Pep had dus weer verrast, zij het dat het de wedstrijd wel wat saaier had gemaakt dan voorzien. Niet alleen Mulder was verbaasd, zelfs zijn eigen spelers, liet De Bruyne achteraf optekenen. 'In de vier jaar dat we nu onder hem trainen waren er nog van dat soort surprises. Eigenlijk weten wij nooit echt, tot de wedstrijd start, wat we die dag moeten doen. Maar deze heenwedstrijd is uiteindelijk wel een goeie start voor ons. Ons antwoord op het doelpunt van Isco was briljant. Maar zondag is er al de finale van de Carabao Cup tegen Aston Villa, daar moeten we nu klaar voor zijn.'

Beste van Europa

Dat antwoord op het doelpunt van Isco kwam volledig uit het hoofd van De Bruyne, onderlijnde Graeme Souness, ex-Liverpool, op Virgin Media TV. In balbezit in de hoek van het veld, omringd door Modric en Valverde en opgejaagd door Varane, Casemiro en Carvajal, had De Bruyne op dat moment in de box maar één afspeelpunt, Jesus. De Madrilenen, gerust in de zaak met zoveel volk in overtal, dwongen hun opponent naar achter. Maar dan, één draai, één toets, één geniale ingeving: met een kwartslag zette De Bruyne alle tegenstand vlakbij op het verkeerde been. Daar waar iedereen een pass naar achter verwachtte, richting Sterling, kwam er een voorzet. Jesus zette zich af tegen Ramos en kopte binnen.

Het maakt, in de ogen van Souness, De Bruyne tot de beste ter wereld. Souness, op het platform van Virgin: 'Ik heb al gezegd: de beste van Britain, maar dat moet ik nu uitbreiden. Kevin is de beste in Europa. Hij kan in dat team van Real, maar hij zou ook in de ploeg staan bij Barcelona. Bij Bayern. Bij Liverpool.'

Zou Florentino Pérez daar ook zo over denken? Of blijft die zijn focus richten op Mbappé? De Bruyne is niet te koop, zegt Guardiola. Dat kan gerust, de Financial Fair Play waarmee City nu heeft af te rekenen, is er ook voor andere teams. De combinatie van transfersom en loon is zwaar. Bovendien heeft De Bruyne zijn leeftijd tegen: volgende zomer wordt de Drongenaar, die graag leeft en woont in Manchester, al 29.

Dan is Mbappé meer toekomstgericht. Maar de gedachten van Pérez zijn soms wel eens impulsief en de nood van Madrid om te vernieuwen lijkt hoog, na moeilijke Europese thuiswedstrijden tegen Ajax, Juventus, Bayern, PSG, en zelfs Club Brugge.

Marca, de huiskrant, bracht op dat vlak woensdag een misschien veelbetekenend verhaal. Toen Real in 2013 een oplawaai kreeg van het Borussia Dortmund van Klopp (4-1 in de halve finale van de CL) en Ilkay Gündogan er een beresterke wedstrijd speelde, sommeerde Pérez prompt diens broer en zaakwaarnemer naar Madrid. Inzet: een transfer afhandelen. Uiteindelijk lukte operatie-Gündogan niet, en drie jaar later belandde die bij City.

Komt er straks een operatie-De Bruyne?

