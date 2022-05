Olympique Lyon is nog steeds hét team in het vrouwenvoetbal. Barcelona komt dichterbij, maar heeft nog stappen te zetten als ze de Fransen van de troon willen stoten.

Vooraf was Barcelona favoriet om de Women's Champions League te winnen. Het verloor dit seizoen nog maar één keer en had een veel overtuigender parcours afgelegd dan Lyon. In Spanje heeft de club geen echte tegenstand, dus deze wedstrijd moest de graadmeter worden voor de evolutie van de Blaugrana sinds 2019. Konden ze het de recordkampioen deze keer wel moeilijk maken? Het was vanaf de aftrap duidelijk: Lyon was naar Turijn gekomen met een plan. De uittredend kampioen mocht niet in zijn spel komen, dus de Fransen zetten meteen hoog druk om de bal zo snel mogelijk te onderscheppen. Gouden Balwinnares Alèxia Putellas, de sterspeelster van Barcelona, mocht absoluut niet kunnen doen waar ze het beste in is: overal op het veld aanwezig zijn en kansen creëren. Barça had het daar duidelijk lastig mee en presteerde de hele wedstrijd ondermaats. Maar Lyon wilde niet enkel afstoppen. Na amper zes minuten viel de eerste goal al. Na een duel met Putellas was Amandine Henry sneller op de bal en knalde de Française de bal vanop 28 meter voorbij Sandra Panos. De assist was van Ada Hegerberg, die in alle drie de Franse goals betrokken was. Een perfecte voorzet van Selma Bacha, de Barçaverdediging die onvoldoende tussenkomt en de Noorse op de juiste plaats, meer was er niet nodig voor haar 59ste goals in 60 Champions. En Hegerberg was nog niet klaar, want iets voorbij het halfuur gaf ze de assist op Catarina Macario voor de 3-0.De wedstrijd leek richting een heruitgave van de finale in 2019 te gaan, toen stond Barcelona in de rust al 4-0 achter tegen dezelfde tegenstander. Maar het leek de Spanjaarden beter in de wedstrijd te brengen, want eindelijk kregen ze een beetje controle. Putellas moest haar zegje ook nog hebben met een mooie eerredder. Geschiedenis De tweede helft toonde de kloof tussen de twee grote teams van het moment. Barcelona probeerde, maar kon niet brengen wat ze in de eigen competitie al lieten zien en Lyon controleerde de hele wedstrijd. Het topmoment van de tweede 45 minuten was de poging van Patricia Guijarro. De Spaanse zette Macario van de bal en zag dat Endler niet meer op haar lijn stond, dus probeerde ze het maar vanop 45 meter. Typisch voor het spel van de Blaugranes deze match eindigde de bal op de deklat. Hoewel de Fransen al lang het record van meeste overwinningen in handen hebben, schreef Sonia Bompastor met deze titel geschiedenis. Zij is de eerste vrouw die als speelster en als coach de Women's Champions League won. 20 jaarDe achtste titel van Lyon vertelt ook veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Het gaat over de evolutie van het vrouwenvoetbal en de competitie sinds FFC Frankfurt vandaag twintig jaar geleden als eerste de trofee won.De wedstrijd toonde ook dat Lyon zich niet zomaar van de troon zal laten stoten als beste team van Europa. De winst vertelt het verhaal van een langetermijnvisie, die af en toe moeilijke momenten bevat. Bij de Franse club krijgen de speelsters al jaren dezelfde faciliteiten als de mannen en mogen ze rekenen op hoge lonen. Ploegen als Barcelona professionaliseerden hun dameswerking de laatste jaren ook, maar blijken nog niet op het niveau van de Franse recordwinnaar te zijn. Nadat vorig seizoen moeilijk verliep, toonde het team tijdens de finale dat het met een mix van jeugd en ervaring van plan is nog lang aan de top van het vrouwenvoetbal te blijven. Records Maar waar Lyon op het gebied van supporters nog stappen moeten zetten, bouwde Barça dit seizoen aan haar fanbase. Dat de Catalaanse heren een sterker merk zijn dan de Fransen speelt natuurlijk ook mee in de populariteit. Nu het bij de mannen wat minder loopt, trekken de Catalaanse fans naar het dameselftal voor de successen die ze verlangen. Gecombineerd met de inzet van de club om fans aan te trekken, brak het team dit seizoen in de Champions League tegen Real Madrid en tegen Wolfsburg het wereldwijde toeschouwersrecord. En ook Turijn kleurde vooral blauw-bordeauxrood. Veel speelsters die zaterdag op het veld stonden, trekken straks ook naar Engeland voor het EK. En met dit voorproefje belooft het een mooi toernooi te worden.