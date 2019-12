De crisis in Napoli lijkt nog niet gedaan. Na de zoveelste nederlaag tegen Bologna wordt het wel heel erg heet onder de voeten van coach Carlo Ancelotti. Om dat te vermijden organiseert hij nu een eigen afzondering.

Na de 1-2 nederlaag tegen Bologna staat de teller nu al op 8 wedstrijden zonder overwinning. De crisis bij de Zuid-Italiaanse club is dus nog verre van voorbij en daar kan Ancelotti nu de dupe van worden. Zeker met een voorzitter als Aurelio De Laurentiis die al enkele weken gefrustreerd rondloopt op de club.

De spreekwoordelijke druppel kwam er na de verloren topper tegen AS Roma (2-1 verlies). De Laurentiis kondigde prompt een afzondering af voor het team en dat is waar de ergernissen begonnen bij de spelers. Na het gelijkspel tegen Slazburg in de Champions League reden de Napoli-spelers, met Lorenzo Insigne en Dries Mertens op kop, naar huis. Ook coach Ancelotti was niet opgezet met de ritiro, maar legde zich als coach neer bij de beslissing van de voorzitter.

De Laurentiis liet het daar niet bij en kondigde zelfs juridische stappen aan tegen zijn spelers. Te beginnen met torenhoge boetes, zoals 250.000 euro voor Insigne. In de verklaring die de club naar buiten bracht werd toen al de schuld bij Ancelotti gelegd. Er volgde zelfs nog een verlaging van de lonen.

Een open oorlog tussen spelers en voorzitter, het lijkt nooit een goed idee. Ondertussen dateert de laatste zege van Napoli alweer van 23 oktober (tegen Salzburg) en staat de club pas op de zevende plaats met al 17 punten achterstand op leider Inter.

Nu Napoli nog maar eens verloor in eigen huis tegen Bologna, begon Ancelotti zelf al te zinspelen op zijn vertrek. Na de match vertelde hij dan ook dat hij een gesprek zal voeren met de spelers. 'Deze slechte reeks duurt veel te lang, het niet meer normaal. Ik zal dan ook een goed gesprek hebben met de spelers om te bekijken waarom het niet meer gaat. De spelers moeten het veld instappen met een duidelijk plan, iets wat mijn taak is, en daarna moeten zij bereid zijn om alles te geven. Maar daar lijkt het op dit moment niet op.'

In de hoop de trein alsnog op het juiste spoor te brengen, kiest Ancelotti vanaf woensdag voor... een nieuwe afzondering. En dat terwijl hij minst gezegd een koele minnaar is van de ritiro. Het is dus wel menens voor de Italiaanse coach.

Ancelotti wordt volgens de Engelse media al getipt als de nieuwe coach van Arsenal, nu Unai Emery daar weg is.