'Eden Hazard traint heel goed. Hij kan spelen', zo heeft Real Madrid-coach Carlo Ancelotti dinsdag verklaard op een persconferentie in aanloop naar de Champions League-finale van zaterdag tussen Liverpool en Real in het Stade de France.

'Het gaat goed met Eden Hazard', liet de Italiaan zich uit over de Rode Duivel. 'Hij komt terug van een blessure, maar hij stelt het wel. Hij is gemotiveerd en traint heel goed. Hij kan spelen in de finale. En dat geldt ook voor Gareth Bale. Iedereen is enthousiast om samen een finale voor te bereiden.'

Eind maart liet Hazard een plaatje uit zijn rechterenkel weghalen. Dat werd in maart 2020 bij een operatie in het Amerikaanse Dallas aangebracht, maar nadien bleef de enkel hem parten spelen. Anderhalve week geleden pikte hij 26 minuten mee als invaller tegen Cádiz, zijn eerste speelminuten sinds 19 februari bij de Madrileense hoofdmacht. Afgelopen vrijdag hield Hazard 90 minuten de bank warm tegen Real Betis.

