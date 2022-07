In een persconferentie voorafgaand aan de Amerikaanse tournee van Real Madrid had Carlo Ancelotti het onder meer over onze landgenoot.

'Ik mag eigenlijk niet over transfers praten, maar ik zeg nu al dat het gedaan is. We gaan niemand meer aantrekken. We zitten goed nu.' Het was een opmerkelijke uitspraak van Carlo Ancelotti aan de vooravond van de Amerikaanse tournee van Real Madrid.

Daarin neemt de Koninklijke het onder meer op tegen FC Barcelona (zondag 24 juli) en tegen Juventus (zondag 31 juli).

Mager

Ook Eden Hazard vertrok mee met de ploeg naar de Verenigde Staten. Het viel de Spaanse media op hoe fit hij terugkeerde uit vakantie, 'magerder en gemotiveerder dan ooit'.

Carlo Ancelotti sprak op de persconferentie onder meer ook over de positie van valse 9. 'We hebben veel opties op die plek. Benzema is de nummer één, maar het zal een vreemd seizoen zijn, anders, met een WK in het midden. Dan moet je kijken wat de mogelijkheden zijn.'

'Mijn idee is om Eden op die positie uit te proberen. Met de kwaliteit die hij heeft, zou dat goed kunnen uitdraaien. Asensio is een gelijkaardig geval.'

