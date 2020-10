In The Life of Kevin gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: met City tegen Leeds volgt een Pep versus Bielsa, leerling tegenover meester.

Football Daily, zo heet de podcast van BBC Radio 5 live. Te beluisteren via Spotify, een tip als u het Britse voetbal van nog dichterbij wil volgen. Ze hadden het vorige week onder meer over Manchester City en de kletsen die de ploeg rond de oren kreeg van de Leicesterboys. Voor de tweede keer al scoorde Jamie Vardy een hattrick tegen het City van Guardiola. Er werd een beetje de spot gedreven met de aanpak van de Catalaan, al was het pas de eerste keer dat hij vijf goals slikte. Ander seizoen, zelfde verhaal... Al ruim 400 miljoen euro uitgegeven en nog steeds geen goeie verdediging. Drie verschillende spelers die een strafschopfout begingen, een linksachter die er niet goed uit zag, een verdedigende middenvelder die niet wist waar eerst te corrigeren, een iedereen toeschreeuwende Kevin De Bruyne die niet wist waar eerst te helpen... Crisis.Eentje liet zich zelfs ontvallen dat in een kampioenschap waar de winnaars de voorbije seizoenen amper een wedstrijd verloren, City al met het mes op de keel stond. We zijn twee (voor sommigen drie) wedstrijden ver! Zo hoog ligt de lat die City en Liverpool daar hebben gelegd.Een paar uur later presenteerde City een nieuwe centrale verdediger: de zoveelste. Ruben Dias van Benfica om precies te zijn, waarbij Nicolás Otamendi na vijf jaar City in de ruil werd betrokken. Geen Kalidou Koulibaly dus; Napoli vroeg te veel. En ook geen José Giménez, ook Atlético vroeg te veel. En omdat Jules Koundé van Sevilla volgens Engelse waarnemers ook niet mocht vertrekken, werd het Dias. Opgeleid bij Benfica, in een topclub dus, waardoor hij in de jeugd amper onder druk heeft gespeeld. Gaat hij het schip straks drijvende houden? We zullen zien. Wat de verdediger wel heeft, volgens zijn ex-trainers, is een grote mond. En dat is positief bedoeld. Dias praat non-stop, wist een verslaggever van The Athletic te achterhalen bij ex-coaches en ploegmaats. Zo veel zelfs dat ze hem vroeger moesten vragen om zich wat in te houden. In een verdediging die coaching kan gebruiken is dat welkom; De Bruyne gaat dezer dagen hees van het veld. Vult Dias de (grote) schoenen die Kompany heeft meegenomen naar Anderlecht? Time will tell.Veel 'time' is er niet. Wij kijken uit naar zondag, als City op bezoek mag/moet bij het Leeds van Bielsa. Een inspirator voor Guardiola, die ongetwijfeld blij is dat hij niet weer tegen een diep zittend Leicester (of Lyon) aan de bak moet, maar een pressende tegenstander mag bekampen. Want dat was het tegen Praet en co: Leicester zakte diep in, probeerde onder de pressing uit te komen en brak dan snel uit. Dan is City kwetsbaar, al jaren. De Bruyne begroet wel de terugkeer van Laporte, opnieuw veilig na zijn coronabesmetting. Nog niet in de ploeg: Gabriel Jesus en Sergio Agüero. Nog allebei out. Voor de statistieken: Guardiola verloor nog nooit van Bielsa (in Spanje) en City won zijn vorige drie uitwedstrijden met een doelpuntenverhouding van 12 tegen 1. Anderzijds won Leeds 14 van zijn vorige 17 competitiewedstrijden, tweede klasse inbegrepen. In elf daarvan hield het de nul.