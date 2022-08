Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen het Estse Paide Linnameeskond. Vorig jaar behaalde het team de derde plaats in de Estse Meistriliiga en pakte het de nationale beker. Maar wat moet u nog weten over de Estse ploeg? Een overzicht in vijf weetjes.

Erg klein stadion

Paarswit zal donderdagavond niet moeten afreizen naar de 19e grootste stad van Estland, in plaats daarvan zal de heenwedstrijd gespeeld worden in hoofdstad Tallinn, in het stadion van Flora, vorig jaar nog tegenstander van Gent in de groepsfase van de Conference League. Dit komt omdat het thuisfront van Paide niet voldoet aan de UEFA-normen. Wie een foto van het 'stadion' ziet, weet direct waarom. Het Paide Linnastadion heeft veel weg van een voetbalveld dat je in het gemiddelde Belgisch dorp aantreft, met een capaciteit van 500 supporters, slechts één tribune en enkele overdekte staanplaatsen achter een van de doelen.

De enige tribune in het stadion van Paide © .

Gewonnen van Armenen en Georgiërs

Paide mag dan een kleine ploeg uit een stad met 7000 inwoners zijn, toch het is al in de derde voorronde van de Conference League geraakt. Daarvoor moest het al twee ploegen uitschakelen. Eerst ging het het onverwacht en na strafschoppen voorbij het Georgische Dinamo Tbilisi, ooit nog Europacup 2-winnaar, en vervolgens speelde het twee keer met een brilscore gelijk tegen het Armeense Ararat, waarna het opnieuw met strafschoppen won.

Een oude bekende

Raar maar waar, in het piepkleine Linnastadion treed elke week een ware Estse voetballegende aan. Ragnar Klavan, die u mogelijk kent van passages bij de kampioensploeg van AZ en Liverpool sluit de rangen van de Estse subtopper. De centrale verdediger was al zeven keer Ests voetballer van het jaar, een record. Bovendien is hij al sinds 2012 aanvoerder van de Estste nationale voetbalploeg. Met 38 levensjaren op de teller is het einde van zijn carrière nabij, en zal hij dus nog een laatste keer willen schitteren in Europa.

Klavan in het shirt van Liverpool. © GETTY

Satelietclub

Paide heeft geen grootse geschiedenis. De club werd pas in 2004 opgericht als satelietclub van Flora Tallinn, traditioneel de grootste club uit Estland. Het klom echter pijlsnel op vanuit de lagere regionen van het Estse voetbal met vier opeenvolgende promoties. Ondertussen is de club een vaste waarde vanboven in de Meistriliiga en pakte het vorig seizoen zijn eerste prijs met de Estse beker.

Samenwerking met Gambianen

Sinds vorig jaar heeft Paide een opvallende samenwerking met Real de Banjul FC, een club uit de hoofdstad van Gambia, het kleinste land van Afrika. Dat leidt ertoe dat Paide sinds kort een team heeft dat niet exclusief uit Esten bestaat, maar ook twee Gambianen en een Oegandees huisvest. De samenwerking is tot nu toe een succes voor Paide, vorig jaar verkocht de club twee Gambianen met winst door. Al zijn bedragen van 100.000 en 120.000 euro voor een vertrekkende transfer peanuts in vergelijking met wat Anderlecht op de transfermarkt doet.

