Anderlecht is bereid opstapclausule Pozuelo te lichten

De 27-jarige Pozuelo heeft in zijn contract een opstapclausule die naar verluidt acht miljoen euro bedraagt. Volgens de informatie van Sport/Voetbalmagazine is de directie van Anderlecht bereid om die te activeren.

X-factor

Pozuelo is een speler met een x-factor, het soort dat een curiosum geworden is in het Constant Vanden Stockstadion.

Pär Zetterberg, sinds deze week officieel in dienst als assistent bij paars-wit, zei onlangs in Sport/Voetbalmagazine al: 'Anderlecht staat gelijk aan klasse. Spelers die bij Anderlecht een contract tekenen moeten weten dat de supporters spektakel eisen en dat een nederlaag niet zomaar aanvaard wordt. In de match tegen KRC Genk was de marge tussen de twee ploegen niet groot. Maar zij hebben een Pozuelo, Trossard of Malinovski die het verschil kunnen maken als de ploeg niet goed speelt'.

Leider

Als een en ander realiteit wordt, is het maar de vraag of Anderlecht sexy genoeg is voor Pozuelo, die met Genk de competitie overvleugelt.

Pozuelo speelt sinds 2015 voor KRC Genk en heeft nog een contract tot de zomer van 2021. Dit seizoen was hij in de competitie al goed voor vier doelpunten en tien assists.