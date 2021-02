RSC Anderlecht leent aanvaller Landry Dimata tot eind dit seizoen, met aankoopoptie, uit aan de Spaanse tweedeklasser Espanyol, zo bevestigde de club maandag op Transfer Deadline Day.

'Nany heeft nood aan een wedstrijdritme om fysiek terug naar zijn topniveau te groeien. Omdat RSCA die sportieve garanties niet kon bieden, was Nany vragende partij om een oplossing te vinden', klinkt het in een korte mededeling. 'Namens de hele club wensen we hem daarom het allerbeste in Barcelona.'

De intussen 23-jarige Dimata werd in de zomer van 2019 voor 5 miljoen euro overgenomen van Wolfsburg, nadat hij al een seizoen op uitleenbasis aan de slag was geweest in de Belgische hoofdstad. Zijn periode bij Wolfsburg bleef zo beperkt tot twee jaar. De club had hem nochtans in juli 2017 voor meer dan 11 miljoen euro overgenomen van KV Oostende en boekte zo dus fors verlies met zijn doorverkoop.

Ook bij Anderlecht waren de verwachtingen hooggespannen, maar de voormalige jeugdinternational werd bij de Belgische recordkampioen fors afgeremd door blessureleed. Dit seizoen startte hij nog als basisspeler - en dat leverde hem toen ook enigszins verrassend een selectie voor de Rode Duivels op -, maar nadien deed coach Vincent Kompany steeds minder een beroep op Dimata, die aandrong op een vertrek. (Belga)

'Nany heeft nood aan een wedstrijdritme om fysiek terug naar zijn topniveau te groeien. Omdat RSCA die sportieve garanties niet kon bieden, was Nany vragende partij om een oplossing te vinden', klinkt het in een korte mededeling. 'Namens de hele club wensen we hem daarom het allerbeste in Barcelona.'De intussen 23-jarige Dimata werd in de zomer van 2019 voor 5 miljoen euro overgenomen van Wolfsburg, nadat hij al een seizoen op uitleenbasis aan de slag was geweest in de Belgische hoofdstad. Zijn periode bij Wolfsburg bleef zo beperkt tot twee jaar. De club had hem nochtans in juli 2017 voor meer dan 11 miljoen euro overgenomen van KV Oostende en boekte zo dus fors verlies met zijn doorverkoop. Ook bij Anderlecht waren de verwachtingen hooggespannen, maar de voormalige jeugdinternational werd bij de Belgische recordkampioen fors afgeremd door blessureleed. Dit seizoen startte hij nog als basisspeler - en dat leverde hem toen ook enigszins verrassend een selectie voor de Rode Duivels op -, maar nadien deed coach Vincent Kompany steeds minder een beroep op Dimata, die aandrong op een vertrek. (Belga)