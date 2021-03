Warner Hahn, de derde keeper van Anderlecht, heeft van de Wereldvoetbalbond groen licht gekregen om uit te komen voor de Surinaamse nationale ploeg.

Het duurde een tijdje maar Warner Hahn zal binnenkort zijn opwachting kunnen maken bij de A-selectie van Suriname. De Nederlandse keeper van Anderlecht speelde al eerder voor de beloften van Oranje, maar wist zich de laatste jaren niet meer in beeld te spelen bij de Nederlandse bondscoaches. Daarom besloot de 28-jarige keeper om de FIFA te vragen voor Suriname te mogen spelen en daar kreeg hij nu toestemming voor.

Hahn is momenteel tweede doelman bij Anderlecht na Timon Wellenreuther. Hij werd deze winter transfervrij aangetrokken door paars-wit omdat eerste keeper Hendrik Van Crombrugge enkele maanden out is met een rugblessure. Hahn kreeg nog niet de kans om te debuteren in het team van coach Vincent Kompany.

Voor de Surinaamse bondscoch Dean Gorré is het nieuws van Hahn weer een opsteker, want hij mag opnieuw een Nederlander verwelkomen in zijn team. Eerder deden ook Ramon Leeuwin (AZ), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Miquel Nelom (Willem II), Diego Biseswar (Apollon Limassol) en Ryan Donk (Galatasaray, ex-Club Brugge) dat. Het is sinds een tijdje namelijk eenvoudiger gemaakt door de FIFA om te veranderen van nationaal team.

Het duurde een tijdje maar Warner Hahn zal binnenkort zijn opwachting kunnen maken bij de A-selectie van Suriname. De Nederlandse keeper van Anderlecht speelde al eerder voor de beloften van Oranje, maar wist zich de laatste jaren niet meer in beeld te spelen bij de Nederlandse bondscoaches. Daarom besloot de 28-jarige keeper om de FIFA te vragen voor Suriname te mogen spelen en daar kreeg hij nu toestemming voor.Hahn is momenteel tweede doelman bij Anderlecht na Timon Wellenreuther. Hij werd deze winter transfervrij aangetrokken door paars-wit omdat eerste keeper Hendrik Van Crombrugge enkele maanden out is met een rugblessure. Hahn kreeg nog niet de kans om te debuteren in het team van coach Vincent Kompany.Voor de Surinaamse bondscoch Dean Gorré is het nieuws van Hahn weer een opsteker, want hij mag opnieuw een Nederlander verwelkomen in zijn team. Eerder deden ook Ramon Leeuwin (AZ), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Miquel Nelom (Willem II), Diego Biseswar (Apollon Limassol) en Ryan Donk (Galatasaray, ex-Club Brugge) dat. Het is sinds een tijdje namelijk eenvoudiger gemaakt door de FIFA om te veranderen van nationaal team.