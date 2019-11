Sport/Voetbalmagazine had een lang gesprek met Elias Cobbaut, verdediger bij RSC Anderlecht. Daarin kwam hij onder meer terug op zijn bezoek (én deelname) aan de galamatch van Kompany in Manchester.

Je was in september een van de spelers van Anderlecht die mocht meedraven in de galamatch van Vincent Kompany. Hoe heb je die dag beleefd?

Elias Cobbaut: 'Na de training op het oefencomplex van Manchester City vroeg Simon Davies wie zin had om mee te doen in de galamatch. Vier jongens gaven zich op, maar ik reageerde niet. En tot vandaag weet ik niet waarom. Ik gunde het de andere spelers, maar achteraf dacht ik toch: shit, waarom heb ik mijn hand niet opgestoken?'

'We hadden vrij in de namiddag en ik had mij ingeschreven voor een tour van het trainingscentrum. Plots kreeg ik telefoon. Ik moest toch spelen omdat iemand uitgevallen was. Een paar uur later zat ik daar ineens in de kleedkamer met Sergio Agüero, David Silva, Joe Hart, Nigel de Jong... Ik heb die mannen een hand gegeven en ik ben braaf bij mijn ploegmaats van Anderlecht gaan zitten. Tijdens de rust, toen ik alleen was met Silva en Agüero, heb ik wel de kans gehad om even met hen te praten.'

Heb je ook de kans gehad om enkele zinnen uit te wisselen met Pep Guardiola?

'Hij is voor de aftrap bij mij gekomen om te zeggen dat ik na 25 minuten zou invallen. In zo'n testimonial heeft tactiek geen zin - mensen komen naar het stadion om geëntertaind te worden - en ik besefte ook dat ik mij moest inhouden. Verdedigen en balletje inspelen. Dat was het. Ik ben zelfs geen enkel duel aangegaan. Daarom vond ik die tackle van Nicky Butt op Craig Bellamy er een beetje over.'

Voel je je als voetballer van Anderlecht klein als je tussen die wereldsterren staat?

'Iedereen bij Anderlecht heeft zijn ogen uitgekeken. Het stadion is top, er zit meer volk in de tribunes, de trainingsaccommodatie is chiquer en is voorzien van alle mogelijke technische snufjes... Dat is toch van een ander level dan wat we in België gewend zijn. Ergens was mijn invalbeurt een beloning voor het werk van de voorbije jaren. Maar ik wil niet dat het bij die ene wedstrijd in Engeland blijft. Ik wil er voltijds gaan voetballen.'

