Na een succesvolle operatie aan de enkel, mag André Gomes dinsdag het ziekenhuis alweer verlaten. Zijn team Everton gelooft dat hij volledig zal herstellen.

Het was een verschrikkelijk beeld zondag toen Everton-speler André Gomes werd geduwd door Son en door een botsing met Serge Aurier zijn been verschrikkelijk omplooide. Maar ondertussen is de operatie aan de enkel succesvol uitgevoerd en mag Gomes nog hopen op volledig herstel.

Toen de Zuid-Koreaan Son de omvang van de blessure zag, barstte hij op het veld in tranen uit. Ook de andere spelers, met onder meer Aurier, en de supporters in de tribune reageerden ontdaan. Son kreeg eerst geel maar werd nadien, na tussenkomst van de VAR, alsnog uitgesloten. De blessure was zelfs zo erg dat de Premier League geen herhalingen liet zien. Het duel eindigde na een late goal van Everton op 1-1.

Gomes bleef nog minuten liggen op het veld. © Belga Image