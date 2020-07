De voetbalwereld maakte hem rijk, maar vaak ook eenzaam: de Duitse ex-international André Schürrle zette op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Het was eigenlijk een sprookje: André Schürrle was achttien jaar toen hij in de Bundesliga bij Mainz 05 debuteerde. Hij was zo zenuwachtig dat de toenmalige trainer, de huidige PSG-coach Thomas Tuchel, hem zei dat er in feite geen verschil was tussen een wedstrijd bij de jeugd en in de eerste ploeg. 'Er zitten alleen wat meer toeschouwers', sprak Tuchel de jonge André vaderlijk toe.

Het wordt een komeetachtige opgang. Schürrle wordt twee jaar later naar Bayer Leverkusen getransfereerd en rijdt in een zwarte Audi R8. Zijn vader vraagt of hij gek geworden is. De tweebenige vleugelaanvaller timmert verder aan de weg naar de top. Hij tekent in 2013 een vijfjarig contract bij Chelsea en bewoont een penthouse met zicht op de Theems. Intussen is Schürrle al drie jaar international, in de zomer van 2014 reist hij met Mannschaft naar het WK in Brazilië. En beslist mee de finale: het is uit een voorzet van de ingevallen Schürrle dat Mario Götze tegen Argentinië de winnende treffer aantekent en Duitsland wereldkampioen wordt.

Geen spelvreugde meer

Maar die triomf wordt voor hem later een vloek. Schürrle keert na negentien dagen vakantie bij Chelsea terug, raakt geblesseerd en wordt door trainer José Mourinho naar de bank verwezen. Chelsea stoot hem af.

De volgende stap is VfL Wolfsburg, maar de handelswaarde van de aanvaller is niet gezakt: Wolfsburg betaalt voor hem 32 miljoen euro, 10 miljoen euro meer dan het bedrag dat Chelsea voor hem aan Leverkusen overmaakte. Maar het loopt aanvankelijk voor geen meter. Omdat Schürrle vaststelt dat trainers nooit echt naar de oorzaken peilen waarom het bij een voetballer niet loopt, zoekt hij raad bij een mental coach en klimt uiteindelijk uit een dal.

Medio 2016 meldt Borussia Dortmund zich voor hem. Zijn vader raadt hem die transfer af, hij wil dat André weer helemaal zichzelf wordt in Wolfsburg, maar die heeft daar geen oren naar: hij wil absoluut weer aan de top meedraaien en bij Borussia, waar zijn vroegere trainer Thomas Tuchel aan de slag was, zijn carrière nieuw leven inblazen. Het wordt een drama. Schürrle verliest alle spelvreugde en sluit zich af. Hij wil niet met ploegmaats over zijn problemen praten omdat je je dan kwetsbaar opstelt. Hij durft ook niet in de straten van Dortmund te lopen, uit angst voor de reacties van de supporters. André Schürrle wordt steeds eenzamer en vervalt in zelfbeklag.

André Schürrle verloor alle voetbalplezier bij Dortmund © GETTY

Tijd om na te denken

Het keerpunt komt er in december 2016 wanneer hij de ravissante Kazachse Anna Sjaripova leert kennen. Zij vindt dat André te veel de schuld van zijn falen bij anderen legt en te weinig bij zichzelf. Het versterkt de twijfels in André Schürrle. Hij vraagt zich af of er voor hem nog een plaats is in de harde voetbalwereld.

Borussia Dortmund leent hem uit aan eerst Fulham en dan Spartak Moskou. Schürrle, intussen met Anna getrouwd en vader van een tweejarige dochter, zoekt een nieuw doel in zijn leven. Hij staat 's ochtends om vijf uur op om te mediteren. En vraagt zich af wat hij zonder voetbal zou zijn. Hij zoekt naar een nieuwe identiteit. Het geld dat hij verdiende, geeft hem daarbij een gevoel van rust.

In cornonatijden had André Schürrle veel tijd om na te denken. Hij hoeft niet meer te trainen, niet meer bezig te zijn met zijn lichaam. Hoewel hij bij Spartak Moskou goed meedraaide, viel er een stress van hem af. Steeds meer rijpte het idee om te stoppen. Toen het tot 2021 bij Borussia Dortmund lopende contract werd ontbonden (Schürrle zou er zes miljoen euro per jaar verdienen), stond zijn besluit vast. Iedereen in Duitsland is verstomd dat een voetballer met zijn staat van dienst het op amper 29-jarige leeftijd voor bekeken houdt. Maar André Schürrle is na elf jaar topvoetbal en 57 A-interlands opgelucht. Hij wil nu echt nieuwe wegen inslaan. Dat hij in alle stilte van de voetbalscène verdwijnt, vindt hij prima. Het applaus, zegt André Schürrle, heeft hij niet meer nodig.

Antje Windmann

Het was eigenlijk een sprookje: André Schürrle was achttien jaar toen hij in de Bundesliga bij Mainz 05 debuteerde. Hij was zo zenuwachtig dat de toenmalige trainer, de huidige PSG-coach Thomas Tuchel, hem zei dat er in feite geen verschil was tussen een wedstrijd bij de jeugd en in de eerste ploeg. 'Er zitten alleen wat meer toeschouwers', sprak Tuchel de jonge André vaderlijk toe.Het wordt een komeetachtige opgang. Schürrle wordt twee jaar later naar Bayer Leverkusen getransfereerd en rijdt in een zwarte Audi R8. Zijn vader vraagt of hij gek geworden is. De tweebenige vleugelaanvaller timmert verder aan de weg naar de top. Hij tekent in 2013 een vijfjarig contract bij Chelsea en bewoont een penthouse met zicht op de Theems. Intussen is Schürrle al drie jaar international, in de zomer van 2014 reist hij met Mannschaft naar het WK in Brazilië. En beslist mee de finale: het is uit een voorzet van de ingevallen Schürrle dat Mario Götze tegen Argentinië de winnende treffer aantekent en Duitsland wereldkampioen wordt.Maar die triomf wordt voor hem later een vloek. Schürrle keert na negentien dagen vakantie bij Chelsea terug, raakt geblesseerd en wordt door trainer José Mourinho naar de bank verwezen. Chelsea stoot hem af. De volgende stap is VfL Wolfsburg, maar de handelswaarde van de aanvaller is niet gezakt: Wolfsburg betaalt voor hem 32 miljoen euro, 10 miljoen euro meer dan het bedrag dat Chelsea voor hem aan Leverkusen overmaakte. Maar het loopt aanvankelijk voor geen meter. Omdat Schürrle vaststelt dat trainers nooit echt naar de oorzaken peilen waarom het bij een voetballer niet loopt, zoekt hij raad bij een mental coach en klimt uiteindelijk uit een dal.Medio 2016 meldt Borussia Dortmund zich voor hem. Zijn vader raadt hem die transfer af, hij wil dat André weer helemaal zichzelf wordt in Wolfsburg, maar die heeft daar geen oren naar: hij wil absoluut weer aan de top meedraaien en bij Borussia, waar zijn vroegere trainer Thomas Tuchel aan de slag was, zijn carrière nieuw leven inblazen. Het wordt een drama. Schürrle verliest alle spelvreugde en sluit zich af. Hij wil niet met ploegmaats over zijn problemen praten omdat je je dan kwetsbaar opstelt. Hij durft ook niet in de straten van Dortmund te lopen, uit angst voor de reacties van de supporters. André Schürrle wordt steeds eenzamer en vervalt in zelfbeklag.Het keerpunt komt er in december 2016 wanneer hij de ravissante Kazachse Anna Sjaripova leert kennen. Zij vindt dat André te veel de schuld van zijn falen bij anderen legt en te weinig bij zichzelf. Het versterkt de twijfels in André Schürrle. Hij vraagt zich af of er voor hem nog een plaats is in de harde voetbalwereld. Borussia Dortmund leent hem uit aan eerst Fulham en dan Spartak Moskou. Schürrle, intussen met Anna getrouwd en vader van een tweejarige dochter, zoekt een nieuw doel in zijn leven. Hij staat 's ochtends om vijf uur op om te mediteren. En vraagt zich af wat hij zonder voetbal zou zijn. Hij zoekt naar een nieuwe identiteit. Het geld dat hij verdiende, geeft hem daarbij een gevoel van rust.In cornonatijden had André Schürrle veel tijd om na te denken. Hij hoeft niet meer te trainen, niet meer bezig te zijn met zijn lichaam. Hoewel hij bij Spartak Moskou goed meedraaide, viel er een stress van hem af. Steeds meer rijpte het idee om te stoppen. Toen het tot 2021 bij Borussia Dortmund lopende contract werd ontbonden (Schürrle zou er zes miljoen euro per jaar verdienen), stond zijn besluit vast. Iedereen in Duitsland is verstomd dat een voetballer met zijn staat van dienst het op amper 29-jarige leeftijd voor bekeken houdt. Maar André Schürrle is na elf jaar topvoetbal en 57 A-interlands opgelucht. Hij wil nu echt nieuwe wegen inslaan. Dat hij in alle stilte van de voetbalscène verdwijnt, vindt hij prima. Het applaus, zegt André Schürrle, heeft hij niet meer nodig.Antje Windmann