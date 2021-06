Rusland, de eerste tegenstander van België op het EK, ziet in zijn selectie Andrey Mostovoy afhaken. De 23-jarige winger van Zenit Sint-Petersburg heeft positief getest op het coronavirus, zo is vrijdag bevestigd.

Zijn plaats in de groep wordt ingenomen door Roman Evgenjev, een 22-jarige verdediger van Dinamo Moskou. Mostovoj debuteerde eind vorig jaar in de nationale ploeg en verzamelde sindsdien acht caps. Op het EK zou hij waarschijnlijk geen basisspeler zijn.

Zijn vervanger Evgenjev speelde nog maar één interland. Rusland en België nemen het zaterdagavond (21u) tegen elkaar op in Sint-Petersburg.

