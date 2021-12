Steven Gerrard keert terug naar zijn Anfield Road en The Kop van Liverpool FC, als manager van ... Aston Villa.

Een emotioneel weerzien wordt het sowieso voor de 41-jarige Steven Gerrard, die in 2017 besliste om zijn Liverpool FC te verlaten voor een eerste job als manager van het Schotse Rangers FC. De voormalige middenvelder, die in 2005 de Reds naar de CL-eindwinst voerde tegen AC Milan, is samen met Jamie Carragher als local heroeen clubicoon, zoals Kenny Dalglish, Ian Rush en Roger Hunt dat in het verleden waren. De gewezen aanvoerder speelde in totaal op zeventien seizoenen tijd 710 duels voor Liverpool FC, scoorde daarbij 186 keer en won acht prijzen.

...

Een emotioneel weerzien wordt het sowieso voor de 41-jarige Steven Gerrard, die in 2017 besliste om zijn Liverpool FC te verlaten voor een eerste job als manager van het Schotse Rangers FC. De voormalige middenvelder, die in 2005 de Reds naar de CL-eindwinst voerde tegen AC Milan, is samen met Jamie Carragher als local heroeen clubicoon, zoals Kenny Dalglish, Ian Rush en Roger Hunt dat in het verleden waren. De gewezen aanvoerder speelde in totaal op zeventien seizoenen tijd 710 duels voor Liverpool FC, scoorde daarbij 186 keer en won acht prijzen.Als speler onderscheidde Gerrard zich door zijn winnaarsmentaliteit en die kon hij ook overbrengen op de meervoudig kampioen uit Glasgow. Want na het faillissement (in 2012) was het de Engelse manager die in 2021 zorgde voor een nieuwe titel. De keerzijde van de medaille is dat het seizoen 2020/21 werd afgesloten met een verlies van omgerekend 27,5 miljoen euro. Om dit seizoen volledig te kunnen afwerken, is op Ibrox Park dringend 8,8 miljoen euro nodig, waar Giovanni van Bronckhorst als opvolger van Gerrard werd aangetrokken.Na het ontslag van Dean Smith (die amper tien punten sprokkelde in elf duels, met bovendien nog twintig tegendoelpunten) koos Aston Villa voor Gerrard als nieuwe manager. Hij tekende tot 2024, dezelfde termijn die nog loopt voor succescoach Jürgen Klopp bij Liverpool, wat de speculaties voedt over zijn toekomst en terugkeer richting Anfield Road. 'Het is unfair dit als opstap te zien. Ik zal dat ook nooit zo zeggen', opperde hij tegenover de camera's van de BBC. Dat hij voor het zuiden van Engeland koos met Birmingham als nieuwe bestemming heeft te maken met de aanwezigheid van CEO Christian Purslow, die ooit aan de slag was bij Liverpool (2009-2010) en Chelsea (eind 2014-begin 2017).Met 114 caps op de teller is Gerrard, net als eerder Frank Lampard (bij Chelsea), nog maar de tweede ex-international met meer dan honderd interlands op de teller die in de Premier League zijn kans krijgt als sportief eindverantwoordelijke. Het begin verloopt alleszins succesvol: negen op twaalf sprokkelde Stevie G bij The Villans, dat kan tellen. De ploeg van Leon Bailey (ex-KRC Genk) en Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) hoopt zo snel mogelijk door te schuiven naar de veilige middenmoot.De grootste vooruitgang die werd geboekt onder Gerrard is, naast de meer constante resultaten, vooral de felheid. De duelkracht per wedstrijd werd verhoogd, wat duidelijk zichtbaar is in het aantal tackles (21,7 gemiddeld nu, daarvoor 14,1) maar ook in de veranderde intensiteit. Ze spelen minder op balbezit, maar hebben meer controle over het spel en pakken vaker uit met splijtende counters. Voor Liverpool was Gerrard als speler iemand die wedstrijden kon veranderen, wat hij nu ook doet als manager bij Aston Villa. 'Hij wil iedereen graag tonen hoe goed hij is in die rol', aldus Micah Richards als columnist voor BBC Sport.