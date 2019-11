Lionel Scaloni vindt de 31-jarige draaischijf van PSG te oud .

Dat de bondscoach Angel di María niet opgeroepen heeft, doet vooral in Frankrijk de wenbrauwen fronsen.

Want de afgelopen weken was routinier Angel di María de speler die het team van de gecontesteerde coach Thomas Tuchel op sleeptouw nam, ook al in de hand gewerkt door de blessures en afwezigheid van Neymar en Edinson Cavani.

Geen oplossing

Sinds de competitiestart in de Ligue 1 haalt de Argentijn een bijzonder hoog en constant niveau, wat wordt bevestigd door zijn acht goals en negen assists over alle competities heen.

Maar in de geest van bondscoach Lionel Scaloni, die sinds augustus 2018 de scepter in handen heeft, is de 102-voudige international niet de oplossing voor de problemen waarmee zijn team worstelt.

Exact vijf keer kreeg Di María speelgelegenheid onder Scaloni, allemaal gedurende de Copa América-editie van dit jaar in Brazilië.

In juni keerde Di María zo terug in de selectie, nadat hij voor het laatst het shirt van Argentinië droeg bij de (verloren) achtste finalewedstrijd tegen Frankrijk (3-4) op het WK van 2018 in Rusland.

Maar El Fideo (De Slanke), zoals zijn bijnaam luidt in eigen land, werd tegen Colombia al aan de rust gewisseld, na een belabberde prestatie.

Vervloekte generatie

Elf jaar lang maakte Di María deel uit van de kern bij Argentinië. Hij verpersoonlijkt in feite een vervloekte generatie. Want zij verloren tweemaal de eindstrijd van Copa América (in 2015 en 2016, telkens tegen Chili, na penalty's) en een WK-finale, in 2014 (1-0-verlies tegen Duitsland in Brazilië).

Scaloni zit nu opgescheept met een verouderde generatie, maar hoopt toch dat de associatie tussen Lionel Messi, Sergio Agüero en Lautaro Martínez maximaal kan renderen.

Sinds zijn aanstelling riep de bondscoach al 69 spelers op, van wie er ondertussen al enkelen stopten (Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Lucas Biglia) of anderen (Enzo Pérez, Sergio Romero) totaal niet in zijn plannen pasten.

Momenteel trekt de bondscoach volledig de kaart van de jeugd in functie van het WK in 2022, ook nu bij de oefeninterland tegen Brazilië in Riyad (Saudi-Arabië). In de laatste wedstrijd tegen Ecuador (6-1), op 13 oktober, bedroeg de gemiddelde leeftijd van de basisploeg 25 jaar en 4 maanden.

Rodrigo de Paul (25, Udinese), Giovani Lo Celso (23, Tottenham) en zelfs Lucas Ocampos (25, FC Sevilla), die in oktober voor het eerst opgeroepen werd, krijgen voluit hun kans om aan te tonen dat ze kwalitatief beter zijn dan Di María en de toekomst van Argentinië belichamen.

frédéric vanheule