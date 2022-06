Na drie jaar vol tegenslag bij Nantes landde Anthony Limbombe dit weekend bij de Nederlandse tweedeklasser Almere City. Voetbal International had een interview met de ex-speler van Club Brugge, die nu zijn carrière wil herlanceren bij onze noorderburen.

Vier jaar geleden leek the sky nog the limit voor Anthony Limbombe na een topseizoen bij Club Brugge dat verzilverd werd door een recordtransfer naar Nantes voor acht miljoen euro. Maar in Frankrijk klikte het voor geen moment. 'Het eerste jaar was middelmatig tot goed', vertelt hij aan het Nederlandse VI. Vooral het grote prijskaartje woog zwaar op de shouders van de eenvoudige Rode Duivel. 'De supporters zagen me echt als de man van acht miljoen. Ik ben een introverte jongen en heb liefde nodig om mezelf lekker te voelen en te presteren. Bij een mislukte actie of een gemiste kans werd meteen die link gemaakt naar het geldbedrag.'

Hij geeft toe dat hij best wel moeite had om zijn vorm te vinden tussen het kritische Franse publiek. 'Dat is wel een cultuurverschil met België en Nederland', legt hij uit. 'Daar zouden we een speler van acht miljoen veel liefde geven. In een groot land als Frankrijk is er meer de houding van: Wat gaat hij voor die serieuze prijs laten zien? Hier zijn Lionel Messi en Neymar ook gewoon uitgefloten. Dat is een compleet andere mentaliteit. Ik voelde mezelf wel een beetje onbegrepen.'

Naar de beloften

Het beterde niet en in zijn tweede seizoen werd hij zelfs uitgeleend aan Standard. Na een opnieuw niet al te geslaagd intermezzo, kwam hij vervroegd terug bij de Franse eersteklasser, waar hem een onaangename verrassing wachtte. 'Als ik weer fit zou zijn, moest ik aansluiten bij het tweede elftal', weet Limbombe nog. 'Ik accepteerde het. Alleen vond ik het niet netjes dat ik naar de beloften werd gestuurd. Ik ben bij Nantes niet binnenkomen als jonge gast, maar ze hebben me voor acht miljoen euro gehaald. Ik ben al tien jaar prof. Dus ik vond dat ik er recht op had om in ieder geval bij het eerste elftal te blijven trainen. Al had ik het wel begrepen. Ze wilden me niet meer hebben.'

'Het heeft allemaal te lang geduurd eer ik van mijn contract af was', vervolgt Limbombe. 'De voetballerij is een harde en geen gemakkelijke wereld. Alle druk is nu van mijn schouders af. Ik krijg heel veel positieve berichten van fans, vrienden en collega-voetballers. Het heeft veel pijn gedaan, maar ik ben blij dat ik dit hoofdstuk kan afsluiten.'

Nu hoopt Limbombe zijn carrière te herlanceren in Nederland bij tweedeklasser Almere City. 'Nederland is een land dat ik apprecieer en waar ik goede prestaties heb neergezet. De mensen zijn vriendelijk en het is makkelijk om me aan te passen. Dat zie ik ook bij Ajax, waar ook Brazilianen als Antony en in het verleden David Neres zich meteen helemaal thuisvoelden. Mijn ervaringen in Frankrijk hebben me doen beseffen hoeveel ik van België en Nederland houd. Eén ding is zeker: binnenkort gaat de zon weer schijnen.'

