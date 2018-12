Antoine Griezmann: 'Ik wil een legende worden'

Bij de volgende verkiezing van de Wereldvoetballer van het Jaar is de kans groot dat Antoine Griezmann een eind zal maken aan het tijdperk van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. De aanvaller, geboren in Frankrijk maar groot geworden in Spanje, spreekt in een exclusief interview uitvoerig over het afgelopen topjaar, het succes van de Haantjes onder bondscoach Didier Deschamps en zijn persoonlijke doelstellingen met Atlético Madrid. Op 11 december komt het team van Diego Simeone naar het Jan Breydelstadion voor de zesde en laatste wedstrijd in groep A van de Champions League.

...