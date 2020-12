Wie is de trainer die van Romelu Lukaku een absolute topper maakte, en wat gaat er door hem heen? Een gesprek met Antonio Conte, op zoek naar succes bij Inter. 'Ja, ik heb hier zelfs de keuze van de koffie veranderd.'

Door Andrea Di Caro

...

Door Andrea Di Caro'Ik ben 24 uur per dag met Inter bezig, zonder onderbreking, met maar één doel: deze club structureel terug bij de absolute topclubs brengen, waar ze historisch gezien thuishoort. Er is geen geheim dat je de ultieme overwinning schenkt. Je creëert ze zelf via een lange weg, aangelegd met een dosis passie, werk, opofferingen en de juiste invulling van details. Zo heb ik altijd al gewerkt, en wanneer ik hier op een dag vertrek, weet ik één ding zeker: het Inter dat ik zal achterlaten zal op alle mogelijke vlakken beter zijn dan wat ik hier heb aangetroffen. Zoals altijd het geval was waar ik werkte. Ik geloof in een motto dat ik van de All Blacks in het rugby ontleende. Wanneer je ergens aankomt, vind je een truitje. Als je vertrekt, moet het mooier zijn dan toen je het kreeg.' Antonio Conte, als trainer succesvol bij Juventus en Chelsea, vertelt het allemaal met hetzelfde enthousiasme, terwijl hij een rondleiding geeft op Appiano Gentile, sinds mensenheugenis het trainingscentrum van Inter, zo'n veertig kilometer ten noordwesten van Milaan, met uitzicht op de besneeuwde alpentoppen. Het complex werd een paar jaar geleden grondig vernieuwd door de Chinese clubeigenaars. De trainer kijkt naar wat al in orde is, maar tegelijk speuren zijn donkere ogen naar wat nog beter kan. Zo is Conte, een man op wie je een bordje zou kunnen hangen met het opschrift 'work in progress'. Iemand die nooit pauzeert of tevreden is met wat hij bereikt heeft. In Contes wereld moet alles vooruitgaan en steeds beter worden. Zo maakt hij zijn ronde, van de trainingsvelden naar de gemeenschappelijke ruimtes, van de slaapzalen naar de eetruimte, van de greenkeeper langs de medische naar de technische staf, van de medewerkers naar de spelers, van de communicatieverantwoordelijken naar de mensen die alles netjes houden. 'Allemaal zijn ze belangrijk, zonder uitzondering', benadrukt hij. 'Om een competitieve en stabiele topclub te zijn is het belangrijk dat eenieder in zijn specifieke functie elke dag het beste van zichzelf geeft, zijn eigen niveau constant omhoog krikt, waardoor ook het collectief beter wordt. De som van al die stappen voorwaarts maakt het verschil tussen ambitieuze werkplekken waar men honger heeft naar succes, en degenen die blijven zitten, tevreden zijn met wat ze hebben en die een nederlaag accepteren. Dat doen wij niet.' Antonio Conte: 'Velen praten over een overwinning alsof die gewoon binnen handbereik ligt. Ik praat liever over een winnende mentaliteit die aan een overwinning voorafgaat, die een zege helpt bewerkstelligen. Je kan al eens een jaar iets winnen omdat de anderen het laten afweten of omdat alles meezit, maar een winnende club worden op langere termijn is nog wat anders. Mijn doel is Inter op dat topniveau krijgen. Dat vereist dat je klare taal spreekt en geen lucht verkoopt. Dat doel haal je niet door één goeie aankoop, ook niet door de capaciteiten van een trainer. Als je tien jaar zonder succes blijft, zoals Inter heeft meegemaakt, is dat geen toeval.' Net zoals de Haka van de All Blacks wil Conte niet enkel een oorlogskreet uiten, maar iedereen mee krijgen in zijn verhaal. Hij wil best voorop gaan, maar enkel als alle anderen rondom hem volgen met dezelfde ingesteldheid, dezelfde bezetenheid, met aandacht voor elk detail. 'Ik ben als een hamer, die blijft kloppen', herhaalt hij. Zijn droom? Een club vol nooit aflatende hamers zoals hij. 'We hebben hier al veel gedaan, maar er is nog veel te doen. Ik heb deze uitdaging om met Inter de kloof met de top te dichten aanvaard. Met het motto van daarnet vat ik elke nieuwe dag aan.' Wanneer zal u tevreden zeggen: ons doel is bereikt? Conte: 'Wanneer de tegenstander tegenover zich niet langer elf spelers aantreft, maar het opneemt tegen een aparte cultuur, een geheel van gedeelde waarden, dezelfde passie en een gemeenschappelijk doel. Landstitels en bekers zijn pas het gevolg daarvan. Zonder de cultuur van het winnen bereik je nooit succes, tenminste niet op een systematische manier. Ons gemeenschappelijk doel moet zijn: de juiste keuzes maken om de weg simpeler te maken, niet ingewikkelder.' Bij uw komst noemden de Interisti u de erfgenaam van Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni en José Mourinho. Een leider die geschiedenis kan schrijven. Conte: 'Die vergelijking gaat niet op. Ik wil hier heel graag dezelfde resultaten halen, maar we mogen de tijdperken niet met mekaar verwarren. Het Inter van Herrera en Mourinho stond er al voor een groot deel toen zij kwamen. Het waren al teams met spelers die al veel gewonnen hadden. Persoonlijkheden, gewend om onder druk te presteren, die hun verantwoordelijkheid opnamen en op beslissende momenten nooit de verkeerde keuzes maakten. Een leidersrol op het veld dwing je niet af met woorden, maar met daden. 'Pas op: ook mijn Inter bevat al goeie elementen, maar we zijn met meer achterstand aan ons verhaal begonnen.' In uw eerste jaar hier werden jullie al tweede en speelden de finale van de Europa League. Dan is het toch logisch dat de supporters hopen dat dit jaar de top bereikt wordt? Conte: 'Fans hebben het recht om te dromen maar ze moeten beseffen dat het een abnormaal seizoen was waarin we iets fantastisch realiseerden door het falen van anderen. We eindigden op één punt van de eerste omdat Juventus na het behalen van de titel de voet van het gaspedaal haalde. Zelf ben ik vooral fier dat we voor Napoli eindigden, dat toch de outsider voor de titel was. Van het Juventus van vorig seizoen onthoud ik vooral de match die ze tegen ons speelden voor de lockdown, waarin ze toonden hoeveel honger naar succes ze hadden. Wij werken hard om niet minder gretig te worden als zij toen waren.' Daarom haalde Inter u ook. Geen enkele Italiaanse eersteklasser heeft een trainer die al zoveel won als u. Die zoveel verdient ook. Conte: 'Wat ik verdien is het gevolg van wat ik bereikt heb ik mijn carrière. Niemand doet je ooit iets cadeau in het voetbal. Ik weet dat de verwachtingen groot zijn wanneer ik ergens kom. Ik kan daarmee leven. Maar ook Klopp werkte vier jaar bij Liverpool voor hij een prijs won. Ook hij had tijd nodig, en jaar na jaar investeringen en aanpassingen vooraleer ze één van de beste clubs ter wereld werden. In Italië is al jaren één club dominant. Dan ontstaat er na een tijd een enorme kloof met de rest, waardoor de achtervolgers al tevreden zijn als ze eens tweede worden, en best of the rest zijn. Waardoor ze niet meer zoeken naar elk detail om beter te worden.' Dat doet u wel? Conte: 'Een wedstrijd win je tijdens de week. Dat lukt enkel als alles in mekaar klikt tijdens die week. Toen ik bij Inter kwam, kende ik hier niets of niemand. Er was tijd nodig om alles te leren kennen en om iedereen aan mij te laten wennen. Nu ken ik alles en iedereen. Er is veel veranderd op dat ene jaar. De club en iedereen die hier werkt, helpt me en verdraagt me. Zo worden we samen beter.' U klinkt nu meer als een manager dan als een voetbaltrainer. Conte: 'Ik probeer zo breed mogelijk te kijken, naar heel de club over de volle 360 graden omdat ik weet dat wanneer iets rondom het team niet goed werkt dat snel impact heeft op wat zich op het veld afspeelt. Kom, laten we nu een koffie drinken, degene die ik hier heb aangeraden. Proef dat aroma eens...' Zegt u nu dat u zelfs tussenkomt in de keuze van de koffie bij Inter? Conte: 'Ja, maar het loont de moeite, hoor. Hoe goed een koffie is, zie je aan de manier waarop hij de suiker absorbeert.' Is het Inter van dit jaar even goed, beter of veel beter dan dat van vorig jaar? Conte: 'Qua kwantiteit staan we er beter voor. Maar qua manier van functioneren kunnen de spelers nog beter.' Kunnen of moeten? Conte: 'Ze moeten kunnen meedenken en meedraaien in een idee en een project uitvoeren, optimaal functioneren in een speelwijze die je toelaat competitief te zijn op nationaal en internationaal vlak.' Wat zijn volgens u de belangrijkste kwaliteiten die goeie voetballers nodig hebben? Conte: 'De moderne voetballer moet snel zijn, sterk, en volhardend, met voldoende weerstand. Dat je technisch goed bent, vind ik vanzelfsprekend wanneer je bij een club als Inter zit.' Bent u tevreden over de voorbije mercato? Conte: 'Trainers zijn nooit tevreden, wist u dat niet? Ieder van ons heeft wel een onderdeel van de ploeg waar de invulling beter kan. Afgelopen zomer maakte de clubleiding duidelijk wat kon en wat niet kon. Er kon maar uitgegeven worden wat binnenkwam.' Eind vorig seizoen was u soms scherp naar de clubleiding toe. Hebben ze u aandelen aangesmeerd zodat u milder bent geworden en meer meedenkt? Conte: 'Ik denk altijd mee met mijn werkgever. De club komt voor de rest en voor om het even welk individu. Ook daarom werk ik om de structuren te verbeteren. Ik vind het logisch dat iedereen, ikzelf inbegrepen, in functie van het clubbelang werkt. Mijn taak is zorgen dat diegene die hier straks na mij komt kan profiteren van het werk dat wij hier nu doen.' Inter blijft sukkelen om die laatste hordes naar de top te nemen. Waarom? Conte: 'Ons imago bij de tegenstanders is al veranderd. Dat houdt ook in dat men zich anders voorbereidt tegen ons dan vorig jaar. Dit seizoen speelt iedereen op leven en dood tegen ons. We moeten nog leren om de goeie momenten in een match beter te benutten, elke afleiding te vermijden. In drie woorden: we moeten groeien.' Soms vraag je je af waarom een aantal spelers, van wie veel verwacht wordt, het niet maken. Christian Eriksen, bijvoorbeeld, die een jaar geleden bij Tottenham gehaald werd om te fungeren als leider. Waarom lukt dat niet? Conte: 'Alle keuzes die ik maak zijn altijd en alleen in het belang van Inter, nooit in het belang van een individu.' Arturo Vidal, met wie u voorheen als eens succesvol hebt gewerkt, kan ook een stuk beter dan wat hij tot nu toonde. Conte: ' Vidal is een topper die op het veld altijd weet dat hij moet doen. Hij zou eens twee volledige trainingsweken moeten doormaken om op punt te geraken, maar we spelen te veel wedstrijden naeen. Het komt wel goed, aan Arturo twijfel ik geen moment.' Achterin hebt u een onbekende jongen als Alessandro Bastoni durven lanceren, die intussen international is geworden. Conte: 'Een trainer moet een visie hebben, dingen zien. Je moet als je naar een speler kijkt zijn potentieel zien. In Bastoni zag ik dat meteen.' Wat wenst u nog voor u zichzelf? Conte: 'Alleen maar het gepaste respect. Ik aanvaard kritiek, maar niet over mijn professionaliteit of mijn inzet voor dit Inter. De dag dat ik deze trui uittrek, moet hij mooier zijn dan toen ik hem aantrof.'