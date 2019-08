Sport/Voetbalmagazine publiceert een exclusief interview met Antonio Conte, de trainer die Inter weer op Europees topniveau moet hijsen, net zoals hij dat eerder deed met Juventus. Enkele opmerkelijke passages...

Antonio Conte over...

... zijn eerste grote trainersklus, bij Juventus:

'Het is de enige keer dat ik me zelf ben gaan voorstellen bij een club. Ik ben zelf naar Andrea Agnelli gestapt. Bij Bari had ik goed werk geleverd en met Siena stond ik op het punt kampioen te worden in de Serie B. Een collega-trainer, Silvio Baldini, vroeg me op een dag of ik geen zin had om Juventus te trainen. 'Je moet doen zoals Pep Guardiola', zei hij me. 'Die is zichzelf gaan voorstellen bij de voorzitter van Barcelona om te vragen of hij de nieuwe trainer mocht worden. Ga eens praten met Agnelli.' Ik dacht dat hij gek was, maar het idee bleef in mijn hoofd rondspoken. Uiteindelijk ben ik de voorzitter toch gaan opzoeken. We hadden een lang gesprek. Ik legde hem uit waar het volgens mij om ging: 'Het voetbal van vandaag draait om intensiteit. Er is een mogelijkheid om met deze ploeg Champions League te halen, maar dan moeten er weer bepalende waarden worden teruggebracht. De allerbelangrijkste is voor mij het gevoel om ergens deel van uit te maken. Een speler mag zich nooit zomaar een passant voelen, hij moet overtuigd zijn dat hij mee een stuk geschiedenis schrijft met zijn ploeg.' Die boodschap sloeg aan. Ik ben daar binnen gestapt met nul komma nul procent kans op de job, maar toen ik buiten ging, was dat percentage flink gestegen.'

... werken in Engeland:

'Die ervaring heeft me sterker gemaakt, ik ben er een meer complete trainer geworden. Het is een ervaring die ik aan elke Italiaanse trainer kan aanraden. Het is zwaar, maar absoluut de moeite waard. De komst van zoveel buitenlandse trainers heeft er de oude voetbalcultuur, waarbij tactiek minder belangrijk was, fors beïnvloed. Vandaag koppelen Engelse teams tactische sterkte aan Engelse oerwaarden als intensiteit en doorzettingsvermogen.'

... zijn opdracht bij Inter Milaan:

'Wie mij wil, moet weten dat ik wil kunnen snijden in een club. Dat ik mijn ideeën en werkmethodes wil kunnen toepassen en uitwerken. Het doel van een trainer moet niet zijn om zo weinig mogelijk schade aan te richten. Ik wil wegen op het sportieve beleid, omdat ik ook streng ben voor mezelf. Ik heb één obsessie: winnen. De zege is het doel van mijn werk. De weg daarnaartoe is geplaveid met hard werken, zelfopoffering, met samen denken aan één doel. Mij gaat het altijd om het wij-denken, nooit om het ik-denken. Een andere weg naar succes ken ik niet. Een nieuw project interesseert me enkel als ik voel dat ik van iedereen ga kunnen winnen.'

Walter Veroni

Lees het volledige interview met Antonio Conte in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 7 augustus.