De Italiaan Antonio Conte is de opvolger van de maandag ontslagen Portugees Nuno Espirito Santo als hoofdtrainer bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. In Noord-Londen ondertekende Conte een contract tot medio 2023, met optie, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 52-jarige Conte zat sinds vorige zomer zonder club nadat hij zelf was opgestapt bij Inter Milaan, ondanks de negentiende Scudetto uit de clubgeschiedenis. Tijdens een op het sportieve vlak succesvol seizoen waren er echter betalingsproblemen opgedoken bij de Nerazzurri en in het nieuwe beleid waarin de vinger op de knip moest, kon de Italiaan zich niet vinden. Nog voor de start van het nieuwe seizoen zou ook zijn protegé en topschutter Romelu Lukaku de club verlaten voor Chelsea. Er was tijdens de zomermaanden al een flirt met de Spurs, maar onder meer onduidelijkheid omtrent de toekomst van sterspeler Harry Kane deden hem toen afzien van een verhuis naar Londen, waar voorzitter Daniel Levy uiteindelijk voor Nuno koos.

"Vorige zomer kwamen we niet tot een overeenkomst omdat mijn vertrek bij Inter toen nog maar net achter de rug was", klinkt het in een reactie bij Conte. "Nu voel ik dat ik klaar ben om weer trainer te worden en ik ben erg blij dat ik dat mag doen bij een ambitieuze club als Tottenham."

De 47-jarige Espirito Santo was dan ook nog maar sinds vorige zomer aan de slag bij de Spurs, voordien had hij onder meer Wolverhampton, Porto en Valencia onder zijn hoede. In de Britse hoofdstad kreeg hij de trein echter niet op de rails. Na tien speeldagen staat Tottenham Hotspur met vijftien punten pas op de achtste plaats, met nu al tien punten minder dan leider Chelsea.

De topper van zondag in eigen huis tegen Manchester United werd aangekondigd als de wedstrijd van de laatste kans voor United-trainer Ole Gunnar Solskjaer, maar uiteindelijk viel de hakbijl dus aan de overzijde. De Spurs leverden in de topper een belabberde prestatie af en verloren kansloos met 0-3. Heel wat thuisfans verlieten in de loop van de tweede helft reeds het stadion.

Met Antonio Conte halen de Spurs heel wat ervaring binnen. De voormalige middenvelder had onder meer Juventus, de Italiaanse nationale elf, Chelsea en Inter onder zijn hoede. Met Juve won hij drie landstitels op rij en tijdens zijn verblijf bij Chelsea won hij Premier League en League Cup. De Squadra loodste hij op EURO 2016 naar de kwartfinales, na onder meer een zege in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels.

