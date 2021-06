Antonio Conte geeft Italië een goede kans om vrijdag in München te winnen van België in de kwartfinale van het EK. 'We kunnen het hen heel moeilijk maken', schrijft hij dinsdag in een bijdrage in Gazzetta dello Sport.

Conte leidde vorig seizoen Inter naar de titel in Italië en had dat voor een groot stuk te danken aan topschutter Romelu Lukaku. Hij kent de aanvalsleider van de Rode Duivels dus erg goed. 'Lukaku is een natuurkracht', zegt Conte. 'Hij doet het alleen. Maar ik vind het warm water niet uit als ik zeg dat de aan- of afwezigheid van De Buyne en Hazard het evenwicht kunnen wijzigen.'

Italië start volgens Conte met gelijke kansen tegen België. 'We kunnen het hen heel moeilijk maken, de match winnen en doorstoten', meent hij. Tegelijk onderstreept de voormalige trainer van de Azzurri, die in 2016 op het EK met Italië van België won (2-0), dat de Rode Duivels 'individueel en collectief een sterke ploeg vormen'.

In de achtste finale tegen Portugal vond hij de nummer 1 op de FIFA-ranking wel niet overtuigen. 'Ik heb veel appreciatie voor het werk van hun coach. Martinez heeft het de voorbije jaren goed gedaan, maar de prestatie tegen Portugal overtuigde mij niet helemaal, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. We kunnen hen op de flanken zeker in de problemen brengen. Op het middenveld hangt alles af van de stabiliteit van Jorginho.'

Hoe Italië het vrijdag moet aanpakken, laat Conte in het midden. Hij zegt veel vertrouwen te hebben in huidig bondscoach Roberto Mancini. 'Hij heeft mijn raad niet nodig. Hij kan als geen ander een tactische opstelling neerzetten. Roberto zal zeker een ploeg tussen de lijnen brengen die met elke situatie zal kunnen omgaan.'

