Ook in Oekraïne komt het voetbal stilaan weer op gang. De competitie start op 13 augustus en dus begonnen de meeste teams al met hun voorbereiding. Zo ook Dinamo Kiev, dat een speciale campagne doet om de aandacht te vestigen op de oorlog in Oekraïne.'Het moet een symbolische wedstrijd worden', vertelt Andrei Vartsjak, een Oekraïense journalist die Dinamo Kiev op de voet volgt. 'De oefencampagne staat in het teken van de vrede en moet een krachtig signaal zijn naar de wereld. Dat is veel belangrijker dan het geld dat ze ermee zullen ophalen.'Het nieuwe seizoen moet de start zijn van een periode zonder onrust en twijfel. De voorbije maanden waren emotioneel zwaar voor tal van spelers. Dat was ook duidelijk te zien bij de wedstrijden van het nationaal elftal. Onder andere Oleksandr Zintsjenko, de linksachter van Manchester City, was telkens duidelijk geëmotioneerd toen hij aantrad voor zijn land.De Oekraïense competitie heeft door de oorlog veel kwaliteit verloren. Veel buitenlandse spelers ontvluchtten Oekraïne, omdat ze zich niet meer veilig voelden. Daardoor moeten veel clubs nu oplossingen zoeken. Vooral Sjachtar Donetsk zit daardoor in moeilijke papieren. Veel van de sterspelers van het team waren buitenlanders en dus moeten die dringend op zoek naar versterkingen. Maar ook Dinamo Kiev startte zijn voorbereiding met bijna uitsluitend Oekraïense spelers.En die voorbereiding verloopt wisselvallig. Dinamo wist al enkele oefenwedstrijden te winnen tegen kleinere clubs, maar eerder deze week verloor het met 3-0 tegen Olympique Lyon. Veel spelers lopen fysiek achter en er zit te weinig ritme in het spel om het de sterke ploegen moeilijk te maken.'Doordat een groot deel van de ploeg internationale verplichtingen had in juni, was er weinig rust voor die jongens. Daardoor is er zeker op conditioneel vlak een achterstand. De match tegen Antwerp is daarom een win-winsituatie. Het zal de spelers fysiek scherper maken en het is voor een goed doel', stelt Vartsjak.'Dat Dinamo Kiev wedstrijden in het buitenland mag spelen, is een uitzondering. Samen met Sjachtar Donetsk is het de enige club die dat mag. Alle andere clubs van de nationale competitie moeten hun voorbereiding in eigen land afwerken. Die doen dat vooral in het westen van het land, omdat het daar veiliger is. De Oekraïense voetbalfederatie schreef deze uitzondering uit, om zo de beste clubs de kans te geven zich toch voldoende te meten met buitenlandse teams.' Dinamo Kiev zal er snel moeten staan, want volgende week start het Europees seizoen. In de tweede voorronde van de Champions League nemen de Oekraïeners het op tegen het Turkse Fenerbahçe. Geen makkelijke opdracht, maar volgens Vartsjak zeker niet onmogelijk. 'De voorbije twee jaar kon het zich telkens plaatsen, zelfs al kwamen ze moeilijke tegenstanders tegen in de kwalificaties. De groepsfase halen is ieder jaar een hoofddoel, aangezien ze daar een pak meer aan verdienen dan aan hun nationale competitie. Na wat er de afgelopen maanden gebeurd is, zullen ze extra gemotiveerd zijn om Europa te tonen wat ze waard zijn.'Antwerp vertoefde deze week in Oostenrijk voor zijn zomerstage. Die moet de ploeg klaarstomen voor de kwalificaties voor de Conference League. Daarin neemt The Great Old het in de tweede voorronde op tegen het Kosovaarse FC Drita. De wedstrijd tegen Dinamo Kiev is voor de ploeg van Mark van Bommel dus de laatste grote test voor ze beginnen aan hun Europese campagne.Door Siemen Caveye