Net nu het defensief beter zat, liet de aanval van Antwerp het tijdens een woelige Europese avond afweten. De Great Old betaalt leergeld in de Europa League en moet met Fenerbahçe de strijd aangaan om te overwinteren.

Het Europese clubvoetbal heeft zich gisteren nog eens van zijn meest duistere kant laten zien. Profileerdrang, provocatiedrift... In de champagnestadions van de Champions League geraken ze niet (altijd) meer: de traditieclubs die kunnen rekenen op een heetgebakerde achterban, en dus is de donderdagavond hun speeltje geworden. De mars van Frankfurters door Deurne, de reactie daarop van de Antwerpfans (die ook in Union al even slaags raakten bij een drankstalletje), de Zagrebfans in Genk, onlusten in Marseille waar het duel tegen Galatasaray moest worden stilgelegd...

...

Het Europese clubvoetbal heeft zich gisteren nog eens van zijn meest duistere kant laten zien. Profileerdrang, provocatiedrift... In de champagnestadions van de Champions League geraken ze niet (altijd) meer: de traditieclubs die kunnen rekenen op een heetgebakerde achterban, en dus is de donderdagavond hun speeltje geworden. De mars van Frankfurters door Deurne, de reactie daarop van de Antwerpfans (die ook in Union al even slaags raakten bij een drankstalletje), de Zagrebfans in Genk, onlusten in Marseille waar het duel tegen Galatasaray moest worden stilgelegd... En dan nog - met voorsprong de schaamwedstrijd van de avond na tig campagnes tegen racisme - 10.000 schoolkinderen (sic) in Praag die Glen Kamara uitjouwden bij elke baltoets. De ref greep niet in, erger nog, hij stuurde Kamara met twee keer geel nog van het veld. De kinderen mochten er nota bene in van UEFA, omdat volwassenen voor eenzelfde vergrijp werden uitgesloten. En dan dit. Uitsluiten is de enige passende straf.De fans zijn terug, en daar zijn we blij om. Maar helaas, daarmee zijn ook dit soort excessen er weer. Casuals en andere supportersgroepen, ze zorgen voor sfeer, ook op de Bosuil, maar bij het minste dat tegenstaat, dringen ze het veld op. Antwerp heeft ze sinds dit seizoen achter doel staan. Een muur van geluid moet het worden. Pas voor de tweede keer werd de nieuwe tribune volledig benut, en doelman Trapp heeft al meteen mogen ervaren tot wat dat kan leiden. Zondag komt Bolat. Wacht hem hetzelfde lot? Wat moet dat worden als straks Club Brugge langs komt? Of Antwerp in de play-offs raakt en - wie weet - het gaat spannen. Antwerp heeft een groot probleem. Willen ze daar kijken achter netten? Of door een plexiwand? En wat dan, met de veiligheid, bij bijvoorbeeld het gebruik van Bengaals vuur... Er is de hype, het volkse, de ambitie, het verzet ook tegen steeds strengere regels opgelegd door Binnenlandse Zaken dat zwaait met stadionverboden en boetes. Overgiet dat met drank, drugs, massahysterie, losbandigheid na anderhalf jaar coronaverboden en je krijgt dit. Vulkanisch.Het kon een feest worden, een volle Bosuil met eindelijk nog eens een grote Europese avond en sportieve kansen. Eintracht Frankfurt was, net als Olympiacos, een haalbare kaart. Antwerp blijft echter achter met 0 op 6, maar kan als ploeg in opbouw eind september al constateren dat het niet moet onderdoen voor een topclub in Griekenland en een - dit seizoen - meeloper in de Bundesliga. Dat is het verheugende. In de Griekse havenstad teruggevochten na een 1-0 achterstand en tegen Frankfurt - dat defensief veel steviger was dan offensief - al bij al vrij makkelijk overeind gebleven.Uiteindelijk werd het geen feest. Na Olympiacos schreven we al dat Priske en co leergeld betalen in UEFA. In Griekenland lieten Benson en Buta zich in het slot iets te makkelijk aftroeven en werd het nog 2-1. Dit keer werd het 0-1 nadat Almeida, die een hele wedstrijd op hoog niveau speelde, zich tóch een keer misrekende en dan iets te enthousiast zijn fout wilde rechtzetten toen hij zich een tweede keer liet rollen. Europa vergeeft zo'n fouten niet.Het goeie is: Benson en Buta waren gisteren bij de uitblinkers. De defensie ook. De Great Old 'stond' ook beter: compacter, evenwichtiger. Bij de minderen waren gisteren Frey, Samatta, Fischer en Eggenstein. De aanval miste kracht, precisie, techniciteit aan de bal. Aan beide kanten waren de verdedigingen baas.Een en ander - elke donkere wolk heeft een licht randje - belooft wel moois voor het vervolg van deze minicompetitie waarin de derde ook een levenslijn krijgt. De twee duels tegen het Turkse Fenerbahce - op 21 oktober uit en op 4 november thuis - worden daarvoor bepalend.