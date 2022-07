Antwerp heeft vrijdagavond zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 thuiszege tegen Dinamo Kiev in de Match voor de Vrede.

Nieuwkomer Vincent Janssen, die deze zomer overkwam van het Mexicaanse Monterrey, opende na een knappe dribbel al vroeg de score. Met de rust in zicht zorgde Viktor Tsygankov voor de gelijkmaker, twintig minuten voor affluiten zette Manuel Benson de 2-1 eindstand op het scorebord.

The Great Old kan zo met vertrouwen toeleven naar de voorrondes van de Conference League. In de tweede kwalificatieronde nemen ze het daarin donderdag op tegen het Kosovaarse Drita. Drie dagen later volgt op bezoek bij KV Mechelen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

Nieuwkomer Vincent Janssen, die deze zomer overkwam van het Mexicaanse Monterrey, opende na een knappe dribbel al vroeg de score. Met de rust in zicht zorgde Viktor Tsygankov voor de gelijkmaker, twintig minuten voor affluiten zette Manuel Benson de 2-1 eindstand op het scorebord. The Great Old kan zo met vertrouwen toeleven naar de voorrondes van de Conference League. In de tweede kwalificatieronde nemen ze het daarin donderdag op tegen het Kosovaarse Drita. Drie dagen later volgt op bezoek bij KV Mechelen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.