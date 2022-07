Het voetbalseizoen 2022-2023 gaat vanavond (om 19 uur) echt van start voor Antwerp. De Great Old ontvangt op de Bosuil het Kosovaarse Drita in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League. De terugwedstrijd staat volgende week donderdag (om 20 uur) in Kosovo op het programma.

Het wordt voor Antwerp-coach Mark van Bommel donderdag zijn vuurdoop. Het stamnummer één kende een degelijke voorbereiding met onder meer overwinningen tegen KV Mechelen (4-0), RB Salzburg (2-1) en Dinamo Kiev (2-1). Tegen Drita mag nieuwe aanvaller Vincent Janssen aan de aftrap verwacht worden. Die scoorde al tegen zowel Mechelen als Kiev. Ook Toby Alderweireld staat op de Europese lijst van de Great Old. Of hij ook meteen in de basis staat, is nog niet zeker. Tegenstander Drita is al warmgedraaid. De Kosovaarse vicekampioen schakelde in de eerste voorronde van de Conference League het Finse Inter Turku uit.

De heenmatch in Finland werd nog met 1-0 verloren, maar in eigen huis wonnen de Kosovaren met 3-0. Drita mag een weinig tot de verbeelding sprekende tegenstander zijn, maar toch zullen ze bij Antwerp op hun hoede zijn. Vorig seizoen deed de Kosovaarse club in dezelfde fase van de voorronde van de Conference League zowaar Feyenoord wankelen. Na een 0-0 in Kosovo wonnen de Rotterdammers in de Kuip met 3-2. Feyenoord zou later doorgaan tot in de finale van de Conference League, die uiteindelijk met 1-0 verloren zou gaan tegen AS Roma. Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Scandinavische tegenstander. Het ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lilleström.

