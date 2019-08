Antwerp FC moet het donderdag tegen AZ doen zonder hun fans. Die zijn namelijk niet welkom bij het Europa League play-offduel in Enschede, nadat een stuk van het stadion instortte een tijdje terug.

AZ moest vanwege de problemen van het eigen AFAS Stadion uitwijken. Na onderdak te hebben gevonden bij ADO Den Haag voor de duels met Mariupol en FC Groningen werd besloten de laatste thuiswedstrijd in de voorportaal van de Europa League in de Grolsch Veste te spelen.

Die keuze heeft consequenties voor de aanhang van Antwerp FC. Op last van de Enschedese autoriteiten zijn die niet welkom.

Een streep door de rekening van The Great Old-supporters. De verplaatsing zou slechts een peulschil zijn in vergelijking met de uitmatch tegen het Tsjechische Viktoria Plzen in de vorige ronde. Zz toonden zich vocaal ook een ferme steun in de rug in het Koning Boudewijnstadion bijna twee weken geleden.

'Zoals iedereen weet kan AZ niet in eigen huis spelen vanwege problemen met het dak van het stadion. In Enschede weten we tot welke problemen dat kan leiden en daarom werken we graag mee aan een oplossing', aldus burgemeester Onno Van Veldhuizen. 'Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden.'