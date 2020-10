De nationale ploeg van IJsland zal woensdagavond in het Nations Leagueduel tegen de Rode Duivels gecoacht worden door Arnar Vidarsson, zo bevestigt de IJslandse voetbalbond.

De voormalige middenvelder van Lokeren en Cercle Brugge is trainer van de IJslandse U21. Hij moet depanneren nadat de volledige technische staf van de A-ploeg in quarantaine is gegaan omdat een medewerker van de IJslandse voetbalbond positief heeft getest op het coronavirus.

De IJslandse spelers hadden geen contact met de betrokken medewerker en kunnen gewoon aantreden in Reykjavik.

Beide teams moeten het doen zonder een reeks gevestigde waarden. Vorige maand eindigde de heenwedstrijd in Brussel op een 5-1 zege voor België.

De voormalige middenvelder van Lokeren en Cercle Brugge is trainer van de IJslandse U21. Hij moet depanneren nadat de volledige technische staf van de A-ploeg in quarantaine is gegaan omdat een medewerker van de IJslandse voetbalbond positief heeft getest op het coronavirus. De IJslandse spelers hadden geen contact met de betrokken medewerker en kunnen gewoon aantreden in Reykjavik. Beide teams moeten het doen zonder een reeks gevestigde waarden. Vorige maand eindigde de heenwedstrijd in Brussel op een 5-1 zege voor België.