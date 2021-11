Na enkele jaren bij Bournemouth komt Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) weer helemaal terug boven water bij Villarreal. Bij Eleven heeft de Nederlandse winger het onder meer over zijn keuze voor de Spaanse club.

Vila-Real is een gemeente van 50.000 inwoners, maar toch reikt de reputatie tot ver buiten de grenzen van Spanje. De reden? De voetbalclub, de lokale trots, vorig seizoen winnaar van de Europa League.

Arnaut Danjuma: 'Het is voor de mensen die hier wonen ook echt een wonder. Een soort van hype, zeg maar. Het is echt een heel grote club voor een kleine stad. Dat zie je niet vaak. Maar dat maakt het juist een mooiere club. Je ziet dat de mensen in de stad heel erg betrokken zijn met de club. Er heerst echt een samenhorigheid, een hecht gevoel.'

Een club die elk jaar blijft groeien. De gele onderzeeër kwam pas in 1998 een eerste keer boven water in de Spaanse hoogste voetbalklasse. Villarreal is nu uitgegroeid tot een stabiele eersteklasser en heeft ook al een paar keer mogen deelnemen aan Europese competities.

Danjuma: 'Het is een familieclub. De eigenaar is heel erg betrokken bij de club. De stafleden werken hier al een tiental jaar. De spelersgroep is ook heel hecht. Vanaf het moment dat ik hier aankwam, merkte ik meteen dat het een heel hechte club was in het algemeen. Het is ook een heel unieke club, omdat het zo'n grote club is in zo'n kleine stad, alles is dus echt anders. Ja, het is echt wel zo.'

Vorig seizoen was een historisch seizoen voor de stadiongangers van het Estadio de la Ceramica. Over de overwinning in de Europa League zal nog lang gesproken worden, maar daar willen ze het niet bij laten, het vizier is alweer gericht op de toekomst.

Danjuma: 'Natuurlijk wordt er over gesproken. Maar het mooie van deze club is dat er niet alleen over wordt gesproken, maar dat ze ook naar de toekomst kijkt. Ja, ze hebben het vorig jaar gewonnen, natuurlijk spelen we dit jaar in de Champions League. En daar hebben we ook onze doelstellingen. Het is dus niet dat de club stilstaat bij wat ze in het verleden gewonnen heeft, maar ze kijken ook zeker naar wat de toekomst moet brengen. Dat is een van de redenen waarom ik zelf voor Villarreal gekozen heb. Als je naar een club gaat die heel veel ambitie heeft, is dat ook voor mij een voordeel. Ik ben ook iemand die heel gretig is en ik wil heel graag het maximum uit mijn carrière halen. Dat gaat goed samen met een club die heel veel ambitie heeft, ja.'

Bekijk het volledige interview met Arnaut Danjuma dit weekend op Eleven.

